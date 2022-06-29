Мужа Кортни Кардашян экстренно госпитализировали: его дочь просит молиться

Светская львица Кортни Кардашян недавно вышла замуж за музыканта Тревиса Баркера. 28 июня мужчину срочно госпитализировали. В твиттере он оставил жуткое сообщение.

У 46-летнего артиста проблемы со здоровьем. После осмотра врачи решили, что ему необходима срочная госпитализация. Тревис находится в медицинском центре Cedars-Sinai, расположенном в Лос-Анджелесе.

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МужаКортни Кардашян госпитализировали

Баркер активен в твиттере. Когда он почувствовал, что чувствует себя плохо, оставил там испугавшее поклонников сообщение. Мужчина написал: "Боже, спаси меня".

Дочь барабанщика в инстаграмме просит молиться за отца. Пока неизвестно, что произошло с артистом, не комментирует состояние его здоровья и жена Кортни Кардашян.



Тревиса Баркера госпитализировали / Скриншот инстаграм-сторис дочери музыканта

Что известно о Тревисе Баркере

46-летний американский барабанщик калифорнийской панк-рок группы Blink 182. Также Тревис является барабанщиком музыкальных коллективов +44, Transplants, Expensive Taste, Goldfinger.

К группе Blink 182 Тревис присоединился в 1998 году, после ухода Скотта Рейнора, прямо перед записью альбома Enema Of The State (хотя песня Mutt была записана со Скоттом перед его уходом).

Сейчас мужчина в третий раз женат. 22 мая артист женился на 43-летней светской львице Кортне Кардашян. Свадьба состоялась в Италии.

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