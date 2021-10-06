Муж Натальи Денисенко признался о возможном пополнении в семье

Украинские актеры Наталья Денисенко и Андрей Фединчик воспитывают 4-летнего сына. Но недавно Фединчик признался, что вместе с женой задумывается о пополнении в семье.

Звездные супруги Андрей Фединчик и Наталья Денисенко считаются одной из самых красивых пар в украинском кино. Они воспитывают сына Андрея, которому неделю назад исполнилось четыре года. За кулисами "Кто сверху?" пара рассказала, планирует ли пополнение в семье.

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Андрей Фединчик рассказал о возможном пополнении

Актер признался, что супруги действительно мечтают о еще одном ребенке, но не больше. Ведь он с женой имеет плотный рабочий график.

"Мы хотим двоих детей. А вот больше пока не планируем, потому что у нас плотный график. Большой семье нужно уделять много времени. Мы иногда сами понимаем, что сыну даем недостаточно внимания, но уж как есть. Ребенка помогает воспитывать Наташина мама. Она с ним с детства, и он с ней спокойно остается", – поделился Фединчик.

4-летний сын супругов не расстраивается из-за того, что он единственный ребенок в семье.

Вообще не говорит о братике или сестричке. Мы пару раз его спросили, хотел бы кого-то, он сказал "да" и оставил эту тему. На самом деле сын отрешенно ведет себя с детьми, не могу сказать, что без компании не может. Он самодостаточный мальчик, сам играет, сам что-то придумывает,

– рассказал Андрей Фединчик.



Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото из инстаграма Андрея Фединчика

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