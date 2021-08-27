Муж Юлии Саниной показал смешное фото 5-летнего сына

Звездные супруги из группы The Hardkiss отправились в большой гастрольный тур по Украине. 5-летнего сына Даниила Юлия Санина и Валерий Бебко оставили дома. За это время у малыша выпал первый зуб. Это событие семья зафиксировала на фото.

Кадр получился довольно забавным, ведь Даниила сфотографировали вблизи. На камеру он похвастался новой улыбкой. Малышу не хватает одного зуба в нижнем ряду, однако, похоже, этот факт его отнюдь не огорчает.

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"Первый зуб ушел", – лаконично подписал муж Юлии Саниной.

Забавное сообщение прокомментировала 43-летняя модель Василиса Фролова, которая воспитывает 5-месячного сына Родиона. "А у нас только пришел", – с юмором поделилась звездная мама.



Сын Юлии Саниной Даниил / Фото с инстаграма Валерия Бебко

Реакция сети на забавное фото сына Юлии Саниной

Новая фотография Данила растрогала сеть. Одни фаны группы The Hardkiss отметили, что мальчику, у которого выпал первый зуб, пора в школу, тогда как другие засыпали его комплиментами: