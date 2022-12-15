TVORCHI создали мурал на разбитом дронами доме в Киеве: как и где увидеть

Группа TVORCHI из Нацотбора Евровидения-2023 открыла виртуальную мурал на разбитом российскими дронами доме в Киеве. Это впервые в Украине была использована технология дополненной реальности на разрушенной стене.

Интересно, что презентация проекта TVORCHI состоялась 13 декабря – в День рождения величайшего украинского композитора Николая Леонтовича. На виртуальной стене изображена его арт-иллюстрация с символическими элементами – журавлями и разбитым сердцем. Ее исполнила украинская художница Ольга Родзик.

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Виртуальный мурал группы TVORCHI / Фото из пресс-службы артистов

Сам арт-мурал сопровождается треком группы Broken Heart, в котором звучит сэмпл народной песни "Налетіли журавлі" в обработке Николая Леонтовича. Этим проектом Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк хотели привлечь внимание к другим произведениям композитора, которого во всем мире знают как автора "Щедрика". Вместе с тем ребята напомнили, какую силу и мощь дает культурная идентичность.

В мирное время муралы создаются на стенах целых домов. Во время войны мы создали виртуальный мурал на стене разбитого дома. Как знак того, что культурное наследие должно стать фундаментом самоидентификации каждого украинца, которое не сломать,

– прокомментировали TVORCHI.

Все желающие могут увидеть мурал через камеру своего телефона при запуске инстаграма. Он расположен в Киеве по улице Жилянская, 116а. Это тот дом, который Россия атаковала дронами-камикадзе утром 17 октября.

В сети на виртуальный мурал TVORCHI отреагировали бурно: