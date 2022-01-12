Может нагрубить, – Санта Димопулос о сыне-подростке от Андрея Джеджулы
Источник:инстаграм Санты Димопулос
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос воспитывает двоих детей: сына Даниэля и дочь Софию. У сына звезды уже наступил переходный возраст, поэтому певица сталкивается с трудностями воспитания.
Экс-солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос рассказала о старшем сыне Даниэле. Парень уже подросток и у него непростой характер.
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Санта Димопулос о сыне
Артистка призналась, что из-за переходного возраста 12-летнего Даниэля она предстает перед трудностями воспитания. Но к грубости со стороны сына Санта относится теперь по-другому.
Мне нечего жаловаться. У меня отличный сын. Конечно, иногда не слушается, ленится, может нагрубить, как и любой другой подросток. Я поменяла к этому отношение. Главное – он добрый и человечный, другое подравняем,
– поделилась звезда.
Санта Димопулос с сыном / Фото из инстаграм-сторис
Напомним, Санта Димопулос стала мамой сына Даниэля в браке с Андреем Джеджулой. Когда же шоумен попал в скандал из-за якобы избиения его нынешней жены Юлии, знаменитость ее поддерживала. Она отмечала, что в свое время едва наладила отношения с Андреем ради сына.
В 2015 году певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, который старше ее на 18 лет. В 2019 году Санта Димопулос стала мамой дочери Софии.