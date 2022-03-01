С мозгами п**да у вас, – Маша Ефросинина призвала россиян не бояться и скинуть Путина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина снова обратилась к россиянам. Она призвала не бояться выходить на митинги и протестовать против кровопролитной войны.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина снова обратилась к русскому народу. Она поделилась, что будет снова и снова пытаться бороться с вражеской пропагандой.

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Маша Ефросинина в очередной раз обратилась к россиянам

Звезда призналась, что не получила ни одного звонка или слова поддержки от родственников в России и оккупированном Крыму, и сделала выводы, что "мозги им прошивают с колоссальной силой".

Но я это переживу, это моя личная война и мой личный отпор войне, которая идет параллельно со стороны России, информационной гр*баной войны. Я вынуждена признать, что пока вы в ней побеждаете. Ибо если 150 миллионов сидит по домам, не выходит на улицу, боится гр*бных ЗАКов – то с мозгами пи**а у вас,

– сказала Маша Ефросинина.

"Происходящее четвертые сутки в моей стране называется войной без правил. Ваш диктатор – это мерзкая тварь – отдает распоряжение убивать людей. За эти дни обстреляны жилые дома, умерли 20 детей и сотни взрослых, тысячи ранены. Обстрелы ведутся с ракетных установок... Сегодня начались мирные переговоры и мы молились, что это будет хотя бы семь часов затишья. Но нет", – добавила она.

Телеведущая добавила, что пока продолжались переговоры между делегациями, были нанесены страшные удары по Харькову, а на Киев началась ракетная атака. Ефросинина возмутилась, что россияне на фоне этих жутких событий до сих пор сидят дома и боятся полицейских и автозаков.

Вы можете выйти на улицы, чтобы снести одного *банного человека, который ***уй сошел с ума! Убивает мой народ, моих детей, наших матерей. Вы разрушаете мою страну, которая вас вообще не просила к нам приходить! Я говорю по-русски всю свою жизнь, и, как видите, жива – наши "нацисты" меня не тронули. А вы убиваете меня,

– подчеркнула Маша.

"Выходите на улицы! Миллион человек справится с горсткой полицейских! Мы справились в 2014 году и вы справитесь. Отстаивайте свое право жить! Отстаивайте свое право быть не зомби, а людьми свободными", – в очередной раз попросила Ефросинина.

Обращение Маши Ефросининой к россиянам:

Напомним, Маша Ефросинина совместно с Министерством обороны и мировым айти-сообществом предложила каждому российскому солдату сложить оружие. За это он может получить 5 миллионов рублей в криптовалюте и амнистию.

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