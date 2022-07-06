По документам я мужчина, – Монро объяснила, могут ли ей вручить повестку

В шоу-бизнесе Монро знают как женщину, но по документам она мужчина. Так что вручить повестку травести-диве могут, но воевать не возьмут.

Да, Монро могут вызвать в военкомат, но дальше медкомиссии она не пойдет. Все из-за трансгендерности.

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Почему Монро не возьмут воевать

Меня не возьмут по медицинским показаниям. Я пойду на медкомиссию и будет осмотр у психиатра. С диагнозом "трансгендерность" в армию не берут,

– объяснила селебрити.

Однако справку от психиатра о трансгендерности она до сих пор не получила.

"Я жила в пузырьке. Меня устраивал мой биологический пол, меня устраивало то, что по документам я мужчина, но в социальной плоскости я живу как женщина. Но война напомнила, что мы живем в бинарной гендерной системе", – пожаловалась Монро.

Так что брать в руки оружие травести-дева не планирует. Она говорит, что если и ее мобилизуют, то найдет себе теплое место в Генштабе или дома за компьютером. "Я буду работать в Генштабе, я буду работать в тылу. Есть масса других профессий, небоевых должностей. Я могу работать из дома, я могу работать с компьютера – есть много сфер, в которых я могу работать на армию", – убеждена звезда.

Монро о скандале с выездом Зи Фамелу

В марте певица Зи Фамелу – бывший Борис Апрель и Зианджа – жаловалась, что не может выехать из Украины, а пограничники были "настроены трансфобно и гомофобно". Монро говорит, что артистка пыталась нарушить закон, ведь по паспорту мужчина. Однако если бы посоветовалась с правозащитными организациями или адвокатом, то смогла бы выехать со справкой о трансгендерности.

Она пренебрежительно отнеслась к закону. С мужскими документами она решила выехать за границу. По закону это невозможно. Надо было обратиться в военкомат, пройти комиссию, сняться с учета и все,

– упрекнула Монро.

Сама же она с процедурой выезда во время военного положения ознакомилась, но убегать не хочет. Травести-дева мечтает переехать в Португалию добровольно, а не потому, что ее гонят из Украины российские оккупанты.

"Я не планировала выезжать за границу и не планирую. Я мечтала жить на океане в Португалии. Я планировала где-то через 3-5 лет туда приехать, сделать это сознательно, подготовиться. Я чувствую себя в Украине более-менее безопасно. Я не хочу жить с осознанием того, что российская армия заставила меня покинуть дом", – заявила Монро.