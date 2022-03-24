Монатик выпустил "вирусное" видео об Украине, которое понравился Виталий Ким

Накануне в сети появился чувственный видеоролик, автором которого стал украинец Монатик и Артем Григорян. Голосом Украины заговорила телеведущая Лилия Ребрик. Видео стало "вирусным", и его у себя уже опубликовал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В видео Украина рассказывает о себе и будущем своих потомков. Она говорит, что ее история начинается теплого летнего дня – 24 августа 1991 года, однако у нее глубокие корни, которые тянутся еще со времен Киевской Руси.

К слову "Слова и мысли имеют силу": Монатик написал щемящее стихотворение и посвятил его миру в Украине

У нее есть свои горы, море, большие степи, замечательные люди, благозвучный язык, богатая культура. Однако 24 февраля российский кафиров решил у нее все отобрать, но ему помешали наши люди, 40 миллионов украинцев.

Мне всего 30, но у меня большие корни, которые прорастают глубоко в историю. У меня есть собственный язык, традиции, кухня. У меня есть моря, долины, пустыни, поля и леса. Я очень хорошая девушка,

– говорит Лилия Ребрик от имени Украины.

Автором слов стал Дмитрий Монатик, режиссером видео – Артем Григорян, а Лилия Ребрик выступила диктором. На инстаграмм-странице мультиартиста видео просмотрели более 200 тысяч раз и распространили на личных страницах. В частности, у себя ролик обнародовал в телеграмм-канале Виталий Ким.

Видео об Украине: смотрите онлайн