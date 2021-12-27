Монатик вспомнил, как фанатка случайно показала ему обнаженное фото

Монатик рассказал о пикантном курьезе, произошедшем с ним в Одессе. Он случайно увидел обнаженное фото фанатки, когда она хотела сфотографироваться с ним.

35-летний мультиартист известный далеко за пределами Украины. Его узнают в разных уголках мира, однако самый большой ажиотаж его появление вызывает на Родине. Монатик признается, что поклонники часто просят о фото, и он редко им отказывает, но один "фотосет" звезда запомнит надолго.

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Как Монатик увидел обнаженное фото фанатки

Это произошло недавно, когда Монатик приезжал в Одессу. Он обедал в ресторане, а одна из посетительниц захотела сфотографироваться. К подобным просьбам артист относится как к части работы, потому с радостью согласился.

Однако когда женщина разблокировала телефон, то случайно засветила себя обнаженную. У звезды был шок и ступор.

Она открывает телефон, ставит его передо мной, а она на фото голая там. Ох, помню мне так неловко стало. У меня еще такой ситуации не было,

– с юмором вспоминает Монатик.