Монатик спел дуэтом с фанаткой из зала: видео с концерта

23 июня 2021 , 09:43
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Источник:

инстаграм Монатика

На днях у Монатика отгремел сольный концерт в Запорожье, во время которого он осуществил мечту фанатки. Мультиартист спел дуэтом с девушкой из зала. Она поразила публику проникновенным исполнением его хита "Сильно".

Путь Монатика к признанию и популярности был труден, что показано в документальном фильме "Человек, который вечно танцует". Поэтому он охотно поддерживает молодых артистов: сначала как тренер "Голоса страны", а теперь и на собственных концертах.

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Во время выступления в Запорожье мультиартист заметил в зале девушку, которая на протяжении всего концерта держала плакат с надписью "Мечтаю с тобой спеть". Монатик решил осуществить мечту фанатки и позвал ее на сцену. Дуэтом они исполнили песню "Сильно", клип на которую тронул сеть зимой прошлого года.

Это Маша! В Запорожье у самой сцены она весь концерт держала плакат с надписью: "Мечтаю с тобой спеть". И запела! К тому же сильно красиво,
 –  поделился Монатик.

Он предложил девушке попробовать себя на вокальном шоу "Голос страны", где сам занимает кресло звездного тренера. Со сцены Машу провожали возгласами "молодец" и бурными аплодисментами.

"Дмитрий, спасибо вам огромный за такой шанс, это были самые счастливые 5 минут в моей жизни", – прокомментировала девушка.

Реакция сети 

Поступок Монатика растрогал его 2,5-миллионную аудиторию в инстаграме. Фаны засыпали кумира комплиментами и выразили восхищение им не только как артистом, но и как человеком:

  • "Монатик, ты как всегда добр и искренен";
  • "Очередной раз убеждаюсь в том, что душа прекрасна у Димы. Невероятный человек и замечательный певец с большим сердцем и душой";
  • "Вы невероятный человек и певец";
  • "Вы человек с огромным сердцем";
  • "Вы воплощаете мечты людей! Вы вдохновляете многих";
  • "До слез".
Автор: Марина Джура