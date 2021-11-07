Монатик показал, как охотился на трюфели в Италии: забавные фото

Этой осенью Монатик путешествует как никогда часто. После семейного отпуска на Кипре певец с супругой и друзьями улетел в Италию. В солнечном регионе Тоскания они устроили охоту на трюфели.

Новое путешествие Монатика приурочено ко дню рождения украинской телеведущей Виктории Батуи. Звездных супругов и других друзей она пригласила на уик-энд в Италию. Большая компания остановилась в роскошной двухэтажной вилле с бассейном.

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В день рождения именинница с гостями отправилась на традиционное развлечение итальянских монархов – охоту на трюфели. Искать самый ценный гриб в мире им помогал пес Запах, ставший главным героем дня. Он обеспечил компании из Украины хороший улов.

Самую жизнерадостную собаку зовут Запах. Говорят, имя приносит ей удачу в поиске трюфеля,

– поделилась Ирина Демичева в инстаграме.

Монатик с женой и подругой на охоте на трюфели / Фото из инстаграма артиста

Монатик с женой на охоте на трюфели / Фото из инстаграма Ирины