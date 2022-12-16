Монатик и ROXOLANA представили песню "Інь-Ян", которую планировали выпустить 10 месяцев назад

Еще до полномасштабной войны Монатик и ROXOLANA планировали выпустить общий трек "Інь-Ян". Музыканты решили больше не тянуть и презентовать песню, которая является саундтреком к фильму "Сусідка".

Украинские артисты Монатик и ROXOLANA представили совместную песню. Она ждала своего выхода 10 месяцев – певцы отменили премьеру из-за полномасштабной войны.

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ROXOLANA и Монатик выпустили долгожданную премьеру

Исполнители выпустили общий хит "Інь-Ян". Эта композиция и клип на нее были сняты еще до полномасштабного вторжения. Артисты уже интриговали будущим релизом в социальных сетях, который должен произойти 25 февраля. Но из-за полномасштабного вторжения выпуск песни отменили.

Монатик рассказал, что впервые песню "Інь-Ян" услышали украинские военные, для которых артисты пели в частях. Он добавил, что основной смысл песни – поиск веры в гармонию чувств между двумя людьми, история о вере в настоящую любовь. Трек оптимистичен, но пропитан тревогой и переживанием.

Все планы и мечты были разрушены страшной агрессией России… началась полномасштабная война! Через 10 месяцев мы все же решились на то, чтобы выпустить "Інь-Ян", а продюсеры киноленты выходят с премьерой в широкий прокат. Ответственное и невероятно важное событие для всех нас!

– поделился артист.

Монатик и ROXOLANA – "Инь-Ян": смотрите видео онлайн

"Все беды, ужасы и горе, которые выпали на нашу судьбу сегодня, просто невозможно пережить в одиночку. Поэтому я искренне желаю, чтобы каждый Инь нашел свой Ян, и в любви приобрел гармонию. Нашел что-то хорошее в темноте. Все, кто уже нашли, послушайте эту песню, возможно узнаете в ней свою историю".

ROXOLANA в свою очередь добавляет, что за 10 месяцев войны нашла в песне новые смыслы. К тому же, эта композиция поднимала ей настроение. Она верит в то, что все происходит тогда, когда и есть.

Инь не может существовать без Ян. Мне кажется, именно эта вера, эта любовь и является ключевым моментом нашей песни сейчас, через 10 месяцев после ее записи. Я слушала эту песню очень часто. Я очень люблю ее. Песня "Інь-Ян" для меня - об очень большой надежде и очень большой любви, которая верит, которая все выдержит и никогда не пройдет,

– поделилась исполнительница.

Это главная композиция фильма "Сусідка"

Песня "Инь-Ян" стала саундтреком к романтической комедии "Сусідка". Лента выходит в широкий украинский прокат 29 декабря этого года.

Одну из главных ролей исполняет актриса Ксения Мишина. Она играет здравомыслящую учительницу музыки, маму, для которой важнее семья и дети.

В основе сюжета – сногсшибательная история отношений учительницы и ярого холостяка (которого сыграл Артемий Егоров). Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменившему их жизнь.

Добавим, что фильм сопровождает не только Монатик и ROXOLANA, но и композиции украинских артистов: KALUSH, SKOFKA, NK, Артем Пивоваров, Светлана Тарабарова, "ВВ" и Виктор Павлик.