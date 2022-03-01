Монархи Нидерланов выразили поддержку Украине: Зеленский написал благодарность

В сложное время войны России с Украиной нас поддерживают не только голливудские звезды, но и королевские семьи. Вслед за Кейт Миддлтон и принцем Уильямом руку поддержки протянули король Виллем-Александр и королева Максима.

Обеспокоенность ситуацией по вторжению России монархи выразили в первый день наступления – 24 февраля в своем твиттере. Виллем-Александр и Максима написали, что их сердца рядом украинцами.

К слову Зеленский поблагодарил Кейт Миддлтон и принца Уильяма за поддержку Украины во время войны

Наши сердца устремляются к людям из Украины и каждому, кто стал жертвой насилия. Мы мыслями рядом с вами – с украинским сообществом в Нидерландах, которое переживает за ситуацию по поводу их друзей и семей,

– писали монархи.

Зеленский поблагодарил

Президент Украины вместе с первой леди выразил благодарность Виллему-Александру и Максиме за неравнодушие.

"Я и моя жена Елена искренне благодарны Их Величествам Королю Виллему-Александру и Королю Максиме за теплые слова поддержки народу Украины. Мы противостоим захватнической агрессии. Сегодня, как никогда, нам важно чувствовать, что мы не одни", – написали супруги.

Отметим, что оба супругов никогда не встречались лично.

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