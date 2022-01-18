Моя королева ночи, – Киркоров по-украински поздравил Полякову с днем рождения

Украинская певица Оля Полякова 17 января отметила день рождения. Ее поздравил российский коллега Филипп Киркоров. Он даже написал поздравление на украинском языке.

Артисты не скрывают дружбу, поздравляют друг друга с праздниками и иногда разговаривают по телефону. По случаю 38-летия знаменитости Киркоров опубликовал на ее странице трогательное поздравление.

Вас может заинтересовать Карьера модели и буллинг в школе: интересные факты об Оле Поляковой в ее день рождения

Поздравление от Киркорова для Поляковой

Россиянин на личной странице в инстаграме опубликовал видео, на котором изображен вместе с Олей Поляковой. Также под роликом он написал трогательное поздравление. Примечательно то, что Киркоров обратился к подруге на украинском.

Моя королева ночи! Прекрасная Ольга! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга! Номер 1! Будущая королева Евровидения! Поздравляю тебя с днем ​​рождения. Ты самая лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного – здоровья тебе, твоей семье, твоим прекрасным красавицам-девочкам. Твой друг, король солнца, Филипп,

– написал Киркоров.

Добавим, 38-летие Полякова отметила громкой вечеринкой в одном из заведений столицы. Среди гостей знаменитости были муж, дети и звездные коллеги. Оля, как всегда, ошеломила безупречным внешним видом и была душой компании.