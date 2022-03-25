Могилевская поблагодарила Монатика за спасение звукорежиссера: "У него прилетело несколько пуль"

Певица Наталья Могилевская осталась в Украине и активно помогает по волонтерству и другим потребностям украинцам. В новом видео она искренне поблагодарила своего коллегу Монатика, что тот приобрел бронежилеты для военных, один из которых спас жизнь человеку.

Как оказалось, Дмитрий Монатик не только активно воюет на медиафронте, но и поддерживает финансово украинских военных. По словам Могилевской, стало известно, что он приобрел бронежилеты для ребят в Сумах. Вероятно, это не первая подобная помощь от исполнителя на передовую.

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Один из бронежилетов сегодня спас жизнь звукорежиссеру Натальи Могилевской, за что она чуть ли не со слезами в глазах поблагодарила публично исполнителя.

Дима Монатик, сердечный ты мой человек. Хочу тебе поблагодарить за то, что ты купил ребятам бронежилеты в Сумах и один из них сегодня спас жизнь одному невероятно доброму, теплому, очень любящему мне человеку – нашему технику, звукорежиссеру Володе Балеву. У него прилетело несколько пуль. Спасибо тебе большое, он остался жив. Спасибо, Дом,

– сказала артистка.

Реакция сети

Фанаты остались поражены поддержкой украинских звезд, в частности Монатика, активно приобщившихся к защите своей страны любым возможным образом: