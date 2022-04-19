Моего родного города уже нет, – Андрей Бедняков показал жуткое видео разрушенного Мариуполя

Телеведущий родом из Мариуполя, однако сейчас города практически нет. Андрей Бедняков из-за русских оккупантов потерял маму, а теперь показал, что орки сделали с его родиной.

Видео, опубликованное в своем инстаграмме, снимали жители Мариуполя. На нем хорошо видны последствия "русского мира".

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Андрей Бедняков показал разрушенный Мариуполь

Ведущий часто бывал в Мариуполе и увидел, что с 2014 года город сильно изменился. Настроение мариупольцев стало более патриотичным, особенно, у молодого поколения. Но сейчас россияне уничтожают все. В ролике на странице Беднякова видны разрушенный Драмтеатр и другие здания, которые враг беспощадно обстреливают.

"Мого родного города уже нет. От него почти ничего не осталось. Не было, пожалуй, и часа, чтобы я не думал о Мариуполе. Людей пришли "спасать". Бросили свой "спасательный круг" практически на весь город. Бросили его на Драмтеатр", мою школу, мой дом, где я жил. Бросили во дворец культуры, где я работал. Бросили на стадион, куда я приходил с родителями", – написал под видео Андрей.

Но, несмотря на все это, там остались воины, которые продолжают бороться за наш город. За нашу землю и нашу территорию. Низкий поклон каждому и каждому из вас! Я знаю, что вы это прочтете. Знайте, вся Украина молится. О вас знает весь мир! Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокады. Помочь уехать людям и помочь нашим воинам. Потому что Мариуполь – это Украина,

– подчеркнул Бедняков.

Разрушенный Мариуполь: смотрите видео онлайн

Украинские звезды призывают деблокировать Мариуполь, чтобы спасти военных и мирных жителей, которые оставляют в осаде оккупантов. В частности, Злата Огневич обратилась к власти и подчеркнула, что бойцы ждут оружия и подкрепления.