"Мое переживание не заканчивается": лидер Kalush Orchestra о победе, войне на пресс-конференции

Группа Kalush Orchestra победила в шоу Евровидения-2022, которое состоялось в Турине, Италия. После яркого и напряженного голосования судей и зрителей они дали пресс-конференцию, где пообщались с иностранными журналистами.

После окончания грандиозного шоу участники группы дали пресс-конференцию в прессуме стадиона Pala Olimpico в Турине. Журналисты спели лидеру группы Олегу Псюку поздравительную песню, ведь у него 16 мая, завтра, будет день рождения, расспросили за Мариуполь и почему им важно было выиграть.

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Kalush Orchestra о победе

Этот год очень важен для Украины. И любая победа во всех аспектах очень важна для Украины, поэтому велика вам благодарность… В Украине долгое время не было хороших новостей. И спасибо всем, кто помог мне привезти хорошие новости. Слава Украине, – группа.

"Я всегда говорил, что хип-хоп – это мейнстрим номер один в мире. И чего его не должно быть на Евровидении? Я и хочу быть первопроходцем"

"Украина с радостью примет следующее Евровидение в целостной, счастливой и построенной Украине".

О упреках, что они выиграли из-за войны

"Да, все знают, что длительный период мы были в букмекерской таблице первыми. Но до войны мы были пятыми, а значит, она нравилась слушателям. Чем больше говорили об Украине, тем больше слушали песню. Я был во многих городахи слышал эту песнь повсюду. Она понравилась европейцам. Спасибо, что голосовали за эту песню".

"Это конкурс такой, когда нужно через экран себя показать, жюри также через экран оценивало. Я понимаю, насколько оно не совпадает. Поэтому очень тяжело себя так подать. Нам следует поработать над тем, как само себя подавать через экран".

Почему важно было победить и почему культура важна

"Победа очень важна для Украины в этом году. Наша культура – под угрозой, потому что на нашу культуру напали. И нам нужно было показать, что наша культура жива и она есть. Что украинская музыка жива и очень интересна, и она имеет свой особый почерк".

"Наша культура – очень интересная. Кроме нас есть еще очень много интересной украинской музыки, и во всех аспектах культуры есть очень много талантливых людей".

Что делать европейцам для популяризации украинской культуры

"Слушать украинскую музыку, смотреть украинские фильмы, приезжать в Украину. Наша культура очень интересна. Например, мы как группа миксуем народные мотивы с современным звучанием. Кроме нас, есть очень много интересной украинской музыки".

"В украинской музыкальной сфере действительно важно не останавливаться. Украинские музыканты очень часто объединяются, выпускают песни на разные актуальные темы и делают все для того, чтобы культура жила во всех возможных ипостасях. Это для нас и важно. И конечно наша цель сделать так, чтобы украинская музыка была популярна не только в Украине, но и во всем мире. И Евровидение как раз очень хорошая платформа для этого. Спасибо вам".

О приветствии Владимира Зеленского

"Нет, у меня пока не было возможности лично пообщаться с президентом. Вы знаете, какая ситуация в Украине, он сейчас точно очень занят. В следующем году Украина точно примет Евровидение в целостной, независимой Украине".

Что будут делать по возвращении в Украину и пойдут ли воевать

"У нас есть временное разрешение на выезд, и оно заканчивается 17 мая. До этого времени как раз успеем вернуться. Не знаю, что будем делать, поскольку впервые выиграли Евровидение. Но, как и каждый украинец, мы готовы бороться за свою страну до конца".

Об Азовстале и угрозе дисквалификации

"Азовсталь – это большая беда нашей страны. Кто не знает – это последняя блокада, более 1000 человек окружили со всех возможных сторон, и они не могут никак выйти из Азовстали. Поэтому мы просим вмешаться третьи страны, чтобы они дали им выход. Как помочь? Информационно. Говорить об этом, писать. Среди вас здесь много прессы. Стучать к власти. Просим всех обратить внимание на это. Это очень важно".

"Люди, которые задают этот вопрос, не понимают, насколько велика беда в нашей стране, и насколько это важно. Это для меня все-таки важнее, чем дисквалификация или что-то другое. Я готов точно. Такой шанс я бы себе не простил потерять". Я очень надеюсь, что есть хоть один человек из 200 миллионов, который принял это во внимание, и, возможно, чем то нам помогут".

Что чувствуют перед возвращением в Украину

"Мое переживание не заканчивается, когда я пересекаю границу, потому что в Украине есть все мои родные, знакомые, друзья. Неважно, где я есть. Скорее, наоборот, в Украине спокойнее, потому что я могу повлиять, как-то защитить".

С кем будет праздновать день рождения

"16 числа мы как раз будем в самолете, потом автобусе, потом машине, поэтому на следующий день хотелось бы с мамой, девушкой и несколькими суперблизкими людьми с семьей отпраздновать".

О фаворитах на конкурсе

"Мои фавориты были Англия, Италия. Польша нравилась. И Молдова".

Прессконференция Kalush Orchestra после победы Евровидения: видео онлайн