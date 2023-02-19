Модель Victoria’s Secret пришла на карнавал в платье украинского бренда: невероятные фото
Источник:Алессандро Амбросио
Ангел Victoria's Secret Алессандра Амвросио пришла на бразильский карнавал в образе от украинского бренда. Модель выбрала для вечеринки полупрозрачное платье от Santa Brands.
Одна из самых знаменитых супермоделей мира и ангелов Victoria's Secret на VIP-вечеринку в честь популярного карнавала выбрала платье украинского бренда. Алессандра Амбросио показала свой look в соцсети.
К теме Королева Нидерландов Максима появилась в платье-вышиванку украинского бренда за тысячи гривен
Модель поразила всех своим образом – на ней была полупрозрачное платье длинной меди от украинского бренда Santa Brands из нежной сетки и кристаллов.
Алессандра Амбросио в платье украинского бренда Santa Brands / Фото из инстаграммы
Платье идеально подчеркивало фигуру супермодели, а сиреневый цвет подходил к смуглой коже.
Добавим, что украинский бренд Santa Brands производит соблазнительные платья, костюмы и комбинезоны из тонкой сетки с кристаллами, украшают их перьями. Эти платья любит многие модели всей планеты, например, инфлюэнсерши Леони Ганне и Камила Коэльо.
Недавно Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне несколько месяцев выгуляла на Мальдивах вещи от украинских брендов. Модель выбрала для себя сверкающий серебристый топ и брюки от NUÉ и Santa Brands.Любопытно! Мировые знаменитости все чаще выбирают наряды для своих выходов, выступлений и фотосессий от украинских брендов. Дизайнеры из Украины уже давно завоевали благосклонность и любовь селебретиза. В какой украинской одежде мировые звезды выходили в 2022 году – читайте в материале.