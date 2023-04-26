Супермодель Тони Гаррн сообщила о разводе с голливудским актером Алексом Петтифером

Немецкая супермодель Тони Гаррн рассталась с британским актером Алексом Петтифером. Брак звездной пары длился два с половиной года, у них есть маленькая дочь.

О том, что звездные супруги решили расстаться, сообщила сама Тони Гаррн в Instagram-stories. У них было 2 свадьбы, о которых говорили все медиа.

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Теперь же 30-летняя модель написала, что она с мужем Алексом решили расстаться. По ее словам, это было тяжелое решение.

Алекс и я приняли очень тяжелое решение расстаться. Мы продолжим наши отношения как друзья и родители нашего ангела Луки. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность в это время. Спасибо,

– обратилась Тони к поклонникам.



Тони Гаррн и Алекс Петтифер расстаются / Фото с ее инстаграм-сторис

Пара в дальнейшем планирует совместно заниматься воспитанием дочери Луки, которая в июле отметит 2-летие.

Эта новость о разводе шокировала многих. Ведь казалось, что у супругов все хорошо. В прошлом году они отдыхали на греческом острове Парос и решили еще раз обменяться клятвой верности.

К слову, на днях стало известно, что голливудская актриса Шеннен Догерти, которая играла одну из главных ролей в сериале "Все женщины – ведьмы" расстается со своим мужем, фотографом Куртом Исваренко. В браке супруги прожили более 11 лет.