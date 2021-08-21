Модель Фрида Аасен обручилась с миллионером: потрясающие фото на яхте

Норвежская модель и "ангел" Victoria's Secret Фрида Аасен объявила, что выходит замуж за бойфренда Томми Чиабра. Звезда опубликовала невероятные фотографии с помолвки.

Успешная норвежская модель и "ангел" Victoria's Secret Фрида Аасен выходит замуж за итальянского миллионера Томми Чиабра. Бизнесмен сделал любимой предложение несколько дней назад. Трогательными фотографиями с помолвки пара поделилась на страницах в соцсетях.

Читайте также Кендалл Дженнер засветилась на вечеринке с бойфрендом-баскетболистом: новые фото

Фрида Аасен выходит замуж

Томми Чиабра решил сделать день помолвки незабываемым для своей любимой. В Портофино он пригласил модель на собственную яхту, которую накануне украсил лепестками красных роз. Атмосфера признания в любви стала еще более романтичной благодаря игре скрипачки, которая была одета в роскошное красное платье.

Фрида Аасен, не раздумывая, сказала Томми – "да". Модель выбрала длинное белоснежное платье с кружевом. Белокурые волосы она выровняла и распустила, дополнив образ лаконичными украшениями.

Томми Чиабра вручил невесте роскошное кольцо с бриллиантом, которым она похвасталась на фото.



Помолвка Фриды Аасен и Томми Чиабра / Фото с инстаграма модели



Помолвка Фриды Аасен и Томми Чиабра / Фото с инстаграма модели



Помолвка Фриды Аасен и Томми Чиабра / Фото с инстаграма модели

Для просмотра видео листайте вправо:

Что известно о Фриде Аасен и Томми Чиабра