Модель Фрида Аасен обручилась с миллионером: потрясающие фото на яхте
Источник:инстаграм Фриды Аасен
Норвежская модель и "ангел" Victoria's Secret Фрида Аасен объявила, что выходит замуж за бойфренда Томми Чиабра. Звезда опубликовала невероятные фотографии с помолвки.
Успешная норвежская модель и "ангел" Victoria's Secret Фрида Аасен выходит замуж за итальянского миллионера Томми Чиабра. Бизнесмен сделал любимой предложение несколько дней назад. Трогательными фотографиями с помолвки пара поделилась на страницах в соцсетях.
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Фрида Аасен выходит замуж
Томми Чиабра решил сделать день помолвки незабываемым для своей любимой. В Портофино он пригласил модель на собственную яхту, которую накануне украсил лепестками красных роз. Атмосфера признания в любви стала еще более романтичной благодаря игре скрипачки, которая была одета в роскошное красное платье.
Фрида Аасен, не раздумывая, сказала Томми – "да". Модель выбрала длинное белоснежное платье с кружевом. Белокурые волосы она выровняла и распустила, дополнив образ лаконичными украшениями.
Томми Чиабра вручил невесте роскошное кольцо с бриллиантом, которым она похвасталась на фото.
Помолвка Фриды Аасен и Томми Чиабра / Фото с инстаграма модели
Помолвка Фриды Аасен и Томми Чиабра / Фото с инстаграма модели
Помолвка Фриды Аасен и Томми Чиабра / Фото с инстаграма модели
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Что известно о Фриде Аасен и Томми Чиабра
- Фрида Аасен стала известной после того, как дефилировала на показе Victoria's Secret в 2017 и 2018 годах. Она украшала обложки глянца Elle и Madame Figaro, снималась для Vogue и участвовала в рекламе известных брендов.
- Томми Чиабра – известный итальянский бизнесмен.
- Пара начала развивать романтические отношения в 2019 году. С тех пор они вместе посещают светские мероприятия и выходят в свет. Пара планирует сыграть свадьбу в 2022 году.