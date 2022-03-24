Модель Алла Костромичева отправила в Украину 14 тонн "гуманитарки" из Польши: красноречивое фото

Украинская супермодель и муза Александра Макквина уехала из столицы, но помогает Родине из Польши. Вместе с волонтерами Алла Костромичева собрала для Киева, Харькова и Николаева 14 тонн "гуманитарки".

35-летняя модель объединилась с волонтерской организацией Beneficjum, чтобы помогать Украине из-за границы. Она лично отслеживает, на что идут средства с благотворительных взносов. Так, Алле Костромичевой с командой удалось собрать целый бус гуманитарной помощи, которую уже доставили в украинские города.

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Мы успешно передали жителям Харькова, Киева, Николаева 14 тонн пищи, лекарства и необходимых вещей,

– поделилась Алла Костромичева.

Сейчас звезда собирает деньги на лекарства, спасающие жизнь, электрогенераторы для больниц и еду, которую не нужно готовить – консервы, детское питание и блюда быстрого приготовления.

"Давайте поможем тем, кто несправедливо страдает от насилия", – призвала супермодель.

Алла Костромичева собрала "гуманитарку" для Украины / Фото с инстаграма супермодели

Поляки принимают не только украинских беженцев, но и украинских звезд:

в воскресенье, 20 марта, Тина Кароль и Jerry Heil устроили концерт в Лодзи, где собрали 2 миллиона злотых в поддержку Родины;

танцовщик Максим Чмерковский развернул в Варшаве благотворительный штаб Baranova27, названый в честь своего адреса в Одессе.