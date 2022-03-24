Модель Алла Костромичева отправила в Украину 14 тонн "гуманитарки" из Польши: красноречивое фото

24 марта 2022 , 13:52
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Источник:

инстаграм Аллы Костромичевой

Украинская супермодель и муза Александра Макквина уехала из столицы, но помогает Родине из Польши. Вместе с волонтерами Алла Костромичева собрала для Киева, Харькова и Николаева 14 тонн "гуманитарки".

35-летняя модель объединилась с волонтерской организацией  Beneficjum, чтобы помогать Украине из-за границы. Она лично отслеживает, на что идут средства с благотворительных взносов. Так, Алле Костромичевой с командой удалось собрать целый бус гуманитарной помощи, которую уже доставили в украинские города.

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Мы успешно передали жителям Харькова, Киева, Николаева 14 тонн пищи, лекарства и необходимых вещей,
– поделилась Алла Костромичева. 

Сейчас звезда собирает деньги на лекарства, спасающие жизнь, электрогенераторы для больниц и еду, которую не нужно готовить – консервы, детское питание и блюда быстрого приготовления. 

"Давайте поможем тем, кто несправедливо страдает от насилия", – призвала супермодель.  

Алла Костромичева собрала "гуманитарку" для Украины / Фото с инстаграма супермодели

Напомним, за месяц войны с Россией из Украины выехали более 3,5 миллиона граждан. Большинство из них – в Польшу, это более 2 миллионов

Поляки принимают не только украинских беженцев, но и украинских звезд: 

Автор: Марина Джура