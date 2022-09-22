"Стринги давят, а воевать надо": в сети насмехаются над офицером запаса Тарзаном

После того, как владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии, в сети тут же вспомнили о его звездных фанатах. Так, пушечным мясом в Украине может стать стриптизер и муж Наташи Королевой Тарзан. У него есть лейтенантское звание.

Еще несколько месяцев назад Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, кичился своим офицерским званием, а уже сейчас может отправиться в Украину, чтобы на поле боя довести свою любовь к россии и уважение к путину, передает 24 канал.

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Как над офицером запаса Тарзаном смеются в сети

В сети сплыло видео, со словами Тарзана: "Вы пугаете меня, офицера запаса российской армии?" На них тогда смешно отреагировал Алексей Дурнев.

"Что? Тарзан офицер российской армии? Ну, друзья, это без комментариев. Это многое объясняет, во-первых. Я думаю, очень хорошо, что он не участвует в этой войне, потому что наши солдаты обосс*лись бы со смеху. Типа стриптизеры нападают. По левому флангу на танке едет стриптизер, что делать? Он раздевается, танцуя вокруг дула, – посмеялся ютуб-блогер.

"Офицеры запаса, пришло ваше время", – прокомментировали в телеграм-канале "Боже, яке кончене".

Тарзан – выпускник Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Он служил на космодроме "Плесецк" в Архангельской области, а ряды вооруженных сил россии покинул со званием старший лейтенант.

Судя по комментариям, Тарзану в Украине будут рады:

"Офицер пилона";

"Слова о Тарзане на дуле могут оказаться пророческими";

"О, бегом за брониками "товарищи офицеры". Тарзан будет на дуле танка новый номер делать";

"Стринги давят, а воевать надо. Вперед, пушечное мясо. Только где вас, чертов, хоронить";

"Прямо вижу, как Тарзан бежит впереди армии орков в леопардовых трусах. А потом все – все в пакет и с желтыми тюльпанами";

"Иди, офицер запаса. И Наташку возьми с собой, будет вас отпевать сразу на месте";

"Наверное, эта голая задница уже в Грузии";

"Тарзан только ж*пой и языком трусить умеет, как, собственно, и все остальные".

Кстати, если Тарзан "топит" за путина и его так называемую "спецоперацию", а Наташа Королева умалчивает войну, сидя в россии, то мама певицы Людмила Порывай открыто поддерживает Украину. На концерте в США Ирина Билык прямо на сцене сказала бывшей телеведущей: "Ваш зять оказался г*мном", а та поддержала – посмеялась и зааплодировала.