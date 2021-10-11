Евгения Власова объяснила, почему не хочет возвращаться в шоу-бизнес
Источник:"Танцы со звездами"
Последние 10 лет Евгения Власова не появлялась на большой сцене. Ее реабилитация после тяжелой операции очень затянулась. После "Танцев со звездами" певица готова вернуться к музыке, но не в шоу-бизнес.
43-летняя Евгения Власова прекратила давать концерты в 2009 году. После страшной операции она не появлялась на публике и отказывалась от интервью. Все из-за жестоких правил украинского шоу-бизнеса, где всем норовит покопаться в личной жизни.
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По словам участницы "Танцев со звездами", шоу-бизнес разрушил и опустошил ее. Поэтому в дальнейшем она планирует заниматься только музыкой.
Я не ушла со сцены, я ушла из шоу-бизнеса. Я больше не играю в эти игры. Много лжи и фальши. На "Танцах со звездами" я для того, чтобы возродить себя как птицу-феникса,
– заявила Евгения Власова.
Так, певица объявила: единственное, о чем она жалеет, – это большой концертный тур, которого у нее не было. Сейчас звезда готовит сольную программу, а уже осенью 2022 года планирует собрать поклонников на своих концертах.
Главное о Евгении Власовой
- Звезду годами окутывал шлейф слухов о раке, которым она, к счастью, никогда не болела.
- В сентябре 2019 года она отказалась давать интервью, ведь журналисты всегда искажали ее слова и делали из нее жертву.
- На публику певица вернулась в апреле 2021 года, когда выступила на "Голосе страны".