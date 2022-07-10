Måneskin послали путина со сцены в Риме: на концерте была Анджелина Джоли с дочерью

Мировые музыканты продолжают поддерживать Украину и заявлять об этом на концертах разных стран. Måneskin выступили в поддержку украинцев в Риме.

Культурный и музыкальный мир продолжает поддерживать Украину. На днях это доказали победители Евровидения-2021, сообщает 24 канал.

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Как Måneskin поддержали Украину

Победители Евровидения-2021 дали концерт в Италии, в Риме. Они традиционно исполнили песню Gasoline, которую написали после начала полномасштабного вторжения. Солист группы Дамиано Давид со сцены снова послал путина и всех тех, кто не согласен с этой позицией.

Даже если кто-то может разозлиться, давайте кричать: "Fuck putin! Fuck the war!" Идите все, кто против того, что я сейчас сказал!

– выкрикнул вокалист.

Måneskin в Риме поддержали Украину: смотрите видео

На концерте была Анджелина Джоли.

, Дамиано Давид выступил с мощной речью в поддержку Украины еще на фестивале Coachella-2022 . Тогда он также послал путина и жестокую войну, развязанную россией.

На выступлении Måneskin внимательные фаны увидели голливудскую звезду Анджелину Джоли. Она наблюдала за концертом вместе с дочерью Шайло. Как сообщают СМИ, в Италии Джоли снимает фильм.

Джоли с дочерью на концерте: