Måneskin послали путина со сцены в Риме: на концерте была Анджелина Джоли с дочерью
Мировые музыканты продолжают поддерживать Украину и заявлять об этом на концертах разных стран. Måneskin выступили в поддержку украинцев в Риме.
Культурный и музыкальный мир продолжает поддерживать Украину. На днях это доказали победители Евровидения-2021, сообщает 24 канал.
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Как Måneskin поддержали Украину
Победители Евровидения-2021 дали концерт в Италии, в Риме. Они традиционно исполнили песню Gasoline, которую написали после начала полномасштабного вторжения. Солист группы Дамиано Давид со сцены снова послал путина и всех тех, кто не согласен с этой позицией.
Даже если кто-то может разозлиться, давайте кричать: "Fuck putin! Fuck the war!" Идите все, кто против того, что я сейчас сказал!
– выкрикнул вокалист.
Måneskin в Риме поддержали Украину: смотрите видеоНапомним, Дамиано Давид выступил с мощной речью в поддержку Украины еще на фестивале Coachella-2022
На концерте была Анджелина Джоли.
На выступлении Måneskin внимательные фаны увидели голливудскую звезду Анджелину Джоли. Она наблюдала за концертом вместе с дочерью Шайло. Как сообщают СМИ, в Италии Джоли снимает фильм.
Джоли с дочерью на концерте: