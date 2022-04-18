Måneskin, Гарри Стайлс, Matoma, Arcade Fire: как Украину поддерживают на фестивале Coachella

В США проходит крупнейший фестиваль в стране – Coachella-2022, который начался 15 апреля и продлится до 24-го. Однако и там не забыли украинцев.

На музыкальном фестивале Coachella обычно выступают лучшие звезды мира, и в этом году главными хедлайнерами мероприятия стали Билли Айлиш, Гарри Стайлз, The Weeknd и другие. Некоторые из них красноречиво поддержали Украину в российско-украинской войне. Как именно – читайте дальше.

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Гарри Стайлc

Несмотря на то, что в сети многие фанаты осуждали артиста за его нейтральную позицию, в соцсетях говорят, что он жертвовал средства на нужды украинцев и поддерживал наш народ. Свои слова он подкрепил лаконичным жестом – во время исполнения одной из песен сцену подсветили желто-голубыми цветами, что вызвало шквал восхищения среди присутствующих.

Гарри Стайлс поддержал Украину: видео с Coachella-2022

Arcade Fire

Канадская рок-группа исполнила свой хит The Suburbs, посвятивший украинскому народу.

"Это для всех людей Украины. Всем в панк-рок-группах, я думаю обо всех, у кого сейчас война", – лаконично сказал со сцены фронтмен группы Вин Батлер.

Arcade Fire выразили поддержку украинцам на Coachella: видео онлайн

Перед этим музыканты Arcade Fire пожертвовали для Украины 100 тысяч долларов, собранных во время концертов в США.

Matoma

Диджей из Норвегии тоже стал гостем Coachella-2022, и, чтобы поддержать дух украинцев, выкупил все билборды по дороге к фестивалю в Калифорнии. На них разместили слова поддержки Украины и информацию о том, как можно поддержать украинцев. Такая инициатива стала возможна благодаря фонду Music Saves UA.

Следует добавить, что ранее диджей Matoma приезжал в Киев в 2019 году на фестиваль Atlas Weekend. Похоже, украинский народ пришелся ему по душе.

Måneskin

Итальянская рок-группа Måneskin стала одной из главных звезд фестиваля Coachella-2022, и перед исполнением последней песни We Gonna Dance On Gasoline посвятила яркую речь Украине. В конце лидер группы Дамиано Давид послал главу России Путина и пожелал свободы украинцам.

"Нам весело. Это собственно и есть цель, чтобы нам здесь было весело. Но иногда мы должны понимать, что у нас большая привилегия иметь возможность просто попасть на концерт и повеселиться. Быть беззаботными. Не нужно ни о чем думать. Никому из нас не нужно думать, проснусь ли я утром. Сколько бомб упадет на мой город. Итак, перед тем, как мы начнем играть нашу последнюю песню, я хочу обратиться к вам с речью Чарли Чаплина, которая была в одном из его величайших фильмов:

Те, кто меня слышат, говорю – не отчаивайтесь. Свобода, которую они отнимают у нас, вернется людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет! Не подчиняйтесь тем чудовищам – машинизированным людям, с машинным умом и сердцем. Вы не машина, вы не скот! Вы – люди! Вы можете сделать эту жизнь свободной и красивой, сделать эту жизнь прекрасным приключением! Давайте используем эту силу – давайте все объединимся! Свободная Украина! На**й Путина!".

Måneskin на Coachella-2022 посвятил речь украинцам: видео онлайн

Добавим, что группа Måneskin несколько недель держала молчание после вторжения России на территорию Украины, но впоследствии красноречиво поддержала украинских слушателей. Он отменил концерты в России и заявил, что стоит рядом с нашим народом. Музыканты также выпустили 1-минутный трек "We Gonna Dance On Gasoline", где показали зверства россиян в Украине.