Мне много хочется сказать, – Ольга Харлан об участии в "Танцах со звездами"

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан после финала "Танцев со звездами" опубликовала сообщение, в котором поблагодарила всех, кто помогал ей на шоу.

В "Танцах со звездами" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место. За пару болели миллионы телезрителей, для которых результат финала стал очень неожиданным. Ольга опубликовала сообщение, в котором поблагодарила всех, кто был вместе с ней в течение трех месяцев.

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Ольга Харлан о "Танцах со звездами"

"Многое хочется сказать и рассказать. Буду делать это постепенно. Сегодня хочу сказать спасибо! Друзья, вы даже не представляете сколько людей работали над тем, чтобы вы видели нас каждое воскресенье!", – подчеркнула Харлан.

Фехтовальщица поблагодарила администраторов, которые были рядом с ней: "Как я вам и говорила, вы мои ангелы! Я хотела даже вас к себе домой забрать на несколько недель!".

Слова благодарности прозвучали в адрес сценаристов, продюсерской группы, Владимира Завадюка, операторской группы, которая очень любит свою работу.

"Елена Коляденко, ты – главный вдохновитель, профессионал, "мать" всех постановок этого сезона! И я безгранично рада, что попала именно в этот сезон и что посчастливилось поработать с тобой!", – поделилась Ольга.

"Елена Шоптенко, ты человек-сила! Даже если просто проходил мимо, то могла остановиться и подсказать, как нужно. И только тогда это добавляло танцу красок. Ты всегда мотивировала. Я навсегда запомню наш первый разговор, который произошел после одной из репетиций первого танца. Тогда ты сказала: "Просто прокайфуй здесь, после Олимпиады будет именно то". И я действительно кайфовала от каждого танца, каким бы тяжелым он ни был", – написала Харлан.

Спортсменка поблагодарила и многих других создателей "Танцев со звездами", без которых шоу было бы невозможным.



Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма Ольги Харлан

Текст публикации Ольги Харлан:

Друзья, вы даже не представляете, сколько людей работало над тем, чтобы вы видели нас каждое воскресенье. Потому начну с начала.

Спасибо всем администраторам, а особенно! Как я вам говорила, вы мои ангелочки! Я хотела даже вас к себе домой забрать на несколько недель! Сценаристам и продюсерской группе, Владимиру Завадюку. Всей операторской группе, которая очень любит свою работу!

Елена Коляденко, ты – главный вдохновитель, профессионал, «мать» все постановки этого сезона! И я безумно рада, что попала именно в этот сезон и что мне посчастливилось поработать с тобой!

Елена Шоптенко, ты человек-помощь! Даже если просто проходила мимо, то могла остановиться и подсказать как нужно, и только тогда это придавало красок танцу. Ты всегда мотивировала. Я навсегда запомню наш первый разговор, который произошел после одной из репетиций первого танца. Ты мне сказала: "Просто прокайфуй здесь, после Олимпиады будет именно оно". И я реально кайфовала от каждого танца, каким бы сложным он ни был.

Константин Гордиенко, ты просто генератор гениальных идей, которые нравились всем! Кстати, все 3 постановки, которые выбрали вы, зрители, для всех финалистов ставил Костя!

Игорь Кулешин, ты великолепен тем, что ты создавал множество идей за одну секунду, и они все были великолепны! А потом, когда просишь повторить, ты говорил: "Я уже не помню" и создавал что-нибудь новое.

Павел Бондаренко, ты заставлял почувствовать и прорабатывать каждую эмоцию в каждом шагу танца!

Все вы дополняете друг друга и это все воплощалось в том, что вы, зрители, видели во время эфира! Это огромная команда, очень любящая свою работу! А она у них не легкая и очень нервная, я бы сказала! Вы герои! Спасибо вам большое!

На этом я, конечно же, не закончила! Поэтому дальше будет...