Младшему сыну Кейт и Уильяма – 4 года: как королевская семья поздравляет Луи с днем рождения
Источник:инстаграм королевской семьи
В субботу, 23 апреля, день рождения празднует самый маленький ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Луи исполняется четыре года. По этому случаю королевская семья обнародовала три портрета именинника.
Дети герцогов Кембриджских крайне редко появляются на публике, так что британцы с нетерпением ждут их фото. В день рождения королевская семья показала, как вырос принц Луи. В канун 4-летия Кейт Миддлтон сфотографировала его в Норфолке, а теперь продемонстрировала миру кадры из семейного архива.
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С четвертым днем рождения, принц Луи,
– лаконично поздравила Елизавета ІІ.
Новые фото именинника Луи
На фотографиях, сделанных в начале апреля, Луи позирует в клетчатой рубашке, сером свитере и бирюзовых шортах. Видимо, Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать, подловила его во время игры. На фото Луи оживлен и на фоне Северного моря.
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи / Фото с инстаграма королевской семьи
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи / Фото с инстаграма королевской семьи
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи / Фото с инстаграма королевской семьи