Мэттью Перри разошелся с невестой, которая была моложе на 22 года

Американский актер Мэттью Перри, которому 51 год, разорвал отношения с 29-летней литературной агенткой Молли Гервиц. Их роман длился три года и они готовились к свадьбе.

Об этом киноактер сам подтвердил в американском издании. Причину разрыва и кто стал инициатором завершения отношений Перри не известил.

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Иногда что-то просто не получается, и это один из таких случаев. Я желаю Молли всего наилучшего,

– лаконично отметил звезда "Друзей" Мэтт Перри.

Стоит добавить, что о расставании поклонники долго бы еще не догадывались, ведь совместные фото с любимой Перри оставил на инстаграм-странице.

Что известно о личной жизни Мэттью Перри?