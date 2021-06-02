Мэттью Перри разошелся с невестой, которая была моложе на 22 года

Американский актер Мэттью Перри, которому 51 год, разорвал отношения с 29-летней литературной агенткой Молли Гервиц. Их роман длился три года и они готовились к свадьбе.
Об этом киноактер сам подтвердил в американском издании. Причину разрыва и кто стал инициатором завершения отношений Перри не известил.
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Иногда что-то просто не получается, и это один из таких случаев. Я желаю Молли всего наилучшего,
– лаконично отметил звезда "Друзей" Мэтт Перри.
Стоит добавить, что о расставании поклонники долго бы еще не догадывались, ведь совместные фото с любимой Перри оставил на инстаграм-странице.
Что известно о личной жизни Мэттью Перри?
- Пара начала встречаться в декабре 2019 года, когда вместе встретила Рождество. Уже в ноябре 2020-го пара обручилась.
- Раньше Мэтью Пери никогда не был женатым. Его бывшая возлюбленная Кайте Эдвардс рассказывала, что когда была вместе с любимым, то он заставлял ее ходить ему за героином, когда она находилась на 5 месяце беременности.
- Мужчина всю сознательную жизнь страдал от наркозависимости и неоднократно попадал в реабилитационные центры.