Мэттью Перри из "Друзей" показал, как выглядит после расставания с невестой

51-летний актер Мэттью Перри вернулся в инстаграм. Он запостил первое фото после расставания с невестой. Звезда "Друзей" поразил великолепным видом и заявил, что чувствует себя счастливым.

Месяц назад Мэттью Перри объявил, что порвал с невестой – литературным агентом Молли Гервиц. Неизвестно, как он переживал расставание, однако не был активен в инстаграме. Почти месяц актер не публиковал ничего, а на днях всколыхнул сеть свежим кадром.

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Из фото видно, что исполнитель роли Чендлера в ситкоме "Друзья" обедает в ресторане. Кто сидит за столиком с ним, неизвестно. Однако улыбка на его лице свидетельствует о том, что эта компания ему приятна.

Счастливые дни,

– лаконично подписал Мэттью Перри.

Мэттью Перри после расставания с невестой / Фото из инстаграма актера

Стоит добавить, что сразу после расставания с невестой Мэттью Перри не удалял совместные фото из своего инстаграм-профиля. Сейчас этих сообщений нет. Похоже, 51-летний актер потерял какие-либо надежды на воссоединение.