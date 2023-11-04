В Лос-Анджелесе простились с Мэттью Перри: на церемонии заметили звезд сериала "Друзья"

Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи в его собственном доме в Лос-Анджелесе. 3 ноября состоялись похороны голливудского актера. Закрытую церемонию прощания посетили звезды сериала "Друзья".

В последний месяц жизни Мэттью Перри был очень счастлив. Недавно стало известно, как актер провел последний день перед смертью – его видели в хорошем настроении на свидании с таинственной брюнеткой.

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Прощание с Мэттью Перри

Похороны актера прошли через шесть дней после того, как его нашли мертвым.

Закрытая церемония прошла на Форест-Лаун – частном кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса. На прощание приехали коллеги Мэттью Перри по сериалу "Друзья":

Дженнифер Энистон,

Лиза Кудроу,

Кортни Кокс,

Мэтт Леблан,

Дэвид Швиммер.

После службы в церкви Перри похоронили в деревянном гробу на кладбище на Форест-Лауне. Оно расположено напротив студии Warner Bros Studios, где снимались "Друзья".

Присутствовавший на прощании инсайдер признался, что там было много слез и смеха. Говорили о Мэттью Перри только близкие друзья и семья.

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