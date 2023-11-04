В Лос-Анджелесе простились с Мэттью Перри: на церемонии заметили звезд сериала "Друзья"
Источник:Daily Mail
Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи в его собственном доме в Лос-Анджелесе. 3 ноября состоялись похороны голливудского актера. Закрытую церемонию прощания посетили звезды сериала "Друзья".
В последний месяц жизни Мэттью Перри был очень счастлив. Недавно стало известно, как актер провел последний день перед смертью – его видели в хорошем настроении на свидании с таинственной брюнеткой.
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Прощание с Мэттью Перри
Похороны актера прошли через шесть дней после того, как его нашли мертвым.
Закрытая церемония прошла на Форест-Лаун – частном кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса. На прощание приехали коллеги Мэттью Перри по сериалу "Друзья":
- Дженнифер Энистон,
- Лиза Кудроу,
- Кортни Кокс,
- Мэтт Леблан,
- Дэвид Швиммер.
После службы в церкви Перри похоронили в деревянном гробу на кладбище на Форест-Лауне. Оно расположено напротив студии Warner Bros Studios, где снимались "Друзья".
Присутствовавший на прощании инсайдер признался, что там было много слез и смеха. Говорили о Мэттью Перри только близкие друзья и семья.
Как умер Мэттью Перри: что известно
- Знаменитый американский актер, известный по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет 28 октября. Его обнаружили мертвым в собственном доме в районе Лос-Анджелеса. Вероятно, Мэттью утонул в джакузи.
- Эксперты пока еще не могут определить точную причину смерти актера. Необходимо дождаться завершения дополнительных экспертиз. Вероятная причина – остановка сердца.
- В сети предполагают, что Мэтью Перри предсказал свою смерть последним фото в Instagram. Звезда культового сериала "Друзья" поделился снимком, на котором он отдыхает в джакузи, на том самом месте, где через несколько дней его тело обнаружили без признаков жизни.