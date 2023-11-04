В Лос-Анджелесе простились с Мэттью Перри: на церемонии заметили звезд сериала "Друзья"

4 ноября 2023, 11:52
Читати новину українською

Источник:

Daily Mail

Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи в его собственном доме в Лос-Анджелесе. 3 ноября состоялись похороны голливудского актера. Закрытую церемонию прощания посетили звезды сериала "Друзья".

В последний месяц жизни Мэттью Перри был очень счастлив. Недавно стало известно, как актер провел последний день перед смертью – его видели в хорошем настроении на свидании с таинственной брюнеткой.

Интересно Мы все опустошены, – актеры сериала "Друзья" впервые отреагировали на смерть Мэттью Перри

Прощание с Мэттью Перри

Похороны актера прошли через шесть дней после того, как его нашли мертвым.

Закрытая церемония прошла на Форест-Лаун – частном кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса. На прощание приехали коллеги Мэттью Перри по сериалу "Друзья":

  • Дженнифер Энистон,
  • Лиза Кудроу,
  • Кортни Кокс,
  • Мэтт Леблан,
  • Дэвид Швиммер.

После службы в церкви Перри похоронили в деревянном гробу на кладбище на Форест-Лауне. Оно расположено напротив студии Warner Bros Studios, где снимались "Друзья".

Присутствовавший на прощании инсайдер признался, что там было много слез и смеха. Говорили о Мэттью Перри только близкие друзья и семья.

Как умер Мэттью Перри: что известно

  • Знаменитый американский актер, известный по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет 28 октября. Его обнаружили мертвым в собственном доме в районе Лос-Анджелеса. Вероятно, Мэттью утонул в джакузи.
  • Эксперты пока еще не могут определить точную причину смерти актера. Необходимо дождаться завершения дополнительных экспертиз. Вероятная причина – остановка сердца.
  • В сети предполагают, что Мэтью Перри предсказал свою смерть последним фото в Instagram. Звезда культового сериала "Друзья" поделился снимком, на котором он отдыхает в джакузи, на том самом месте, где через несколько дней его тело обнаружили без признаков жизни.

Автор: Марія Бондар