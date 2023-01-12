Полька на "Мисс Вселенная 2022" надела роскошное платье украинского дизайнера Оксаны Мухи

В Новом Орлеане проходит международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2022". Польшу там представляет 22-летняя Александра Клепачка. На официальный ужин с командой она надела платье украинского дизайнера Оксаны Мухи.

На "Мисс Вселенная 2022" в США Виктория Апанасенко полетела с шестью чемоданами одежды от украинских дизайнеров. Интересно, что наряды наших модельеров не только в ее гардеробе, но и у представительницы Польши Александры Клепачки. Платье для нее сшил бренд львовянки Оксаны Мухи.

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Полька на "Мисс Вселенная 2022" в платье украинского дизайнера

В аутфите от Оксаны Мухи полька появилась на торжественном ужине в Новом Орлеане, где познакомилась с новой владелицей "Мисс Вселенная" – тайской медиамагнаткой и трансгендером Энн Джакапонг. Она купила конкурс в октябре 2022 года за 20 миллионов долларов.

"Мисс Польша Вселенная 2022" выбрала чудесное вечернее платье с серебряно-золотистой вышивкой, глубоким разрезом и смелым декольте. Наряды на тонких бретелях она дополнила блестящими босоножками на каблуке и аксессуарами – серьгами и браслетом.

Вчерашний открытый ужин был невероятным! Мы познакомились со всеми организаторами и новой владелицей конкурса. Мы почувствовали дух Нового Орлеана, танцуя и поя на сцене,

– прокомментировала Александра.

Полька на "Мисс Вселенная 2022" в платье Оксаны Мухи / Фото из инстаграма Александры

Полька на "Мисс Вселенная 2022" в платье Оксаны Мухи / Фото из инстаграма Александры

Полька на "Мисс Вселенная 2022" в платье Оксаны Мухи / Фото из инстаграма Александры

Интересно, что это не впервые "Мисс Польша Вселенная 2022" выбирает платье Оксаны Мухи. В нарядах из коллекции львовской модельерки Александра Клепачка снималась в официальной фотосессии для конкурса "Мисс Вселенная". Помимо двух нюдовых и фиолетового, у польки есть еще одно платье от Oksana Mukha, ведь всего бренд подготовил для нее четыре look.

Полька из "Мисс Вселенная 2022" в платье Оксаны Мухи / Фото из инстаграммы Александры

Полька из "Мисс Вселенная 2022" в платье Оксаны Мухи / Фото из инстаграммы Александры