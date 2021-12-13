"Мисс Вселенная 2021": красавица из какой страны стала победительницей конкурса

В Израиле этой ночью отгремел 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная". Его победительницей стала девушка из Индии – Харнааз Сандху.

Ночью 13 декабря в Израиле состоялся юбилейный, 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная". Лишь одна красавица вернулась с победой и вожделенной короной – представительница Индии Харнааз Сандху.

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Что известно о "Мисс Вселенная 2021"

Харнааз Сандху – индийская модель и актриса. Среди ее увлечений – йога, танцы, кулинария, игра в шахматы и верховая езда. Она активно борется за права женщин в своей стране.

На вопрос судей о дискриминации молодежи Харнааз ответила, что посоветовала бы юношам и молодым девушкам верить в себя, не сравнивать себя с другими, но и не оставаться безучастными к происходящему в мире.

Получив главную корону, "Мисс Вселенная" пообещала, что займется острой темой защиты климата.

"Мисс Вселенная 2021" / Фото из инстаграмаХарнааз Сандху

, Индия уже в третий раз побеждает на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".

В финале конкурса Харнааз Сандху соревновалась с двумя лучшими конкурсантками:

Парагвай – Надежда Феррейра;

ЮАР – Лолело Мсвани;

В пятерку лучших также вошли:

Колумбия – Валерия Айос;

Филиппины – Беатрис Гомес.

Украина на конкурсе

Представительница Украины Анна Неплях была одной из 80 участниц. Она не смогла покорить членов жюри и зрителей, поэтому не прошла до 16-ти лучших в конкурсе.