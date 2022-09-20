"Мисс Венгрия" сбежала из рабства в Северной Македонии: ее могли продать на органы

21-летняя Виктория Язмин представляла Венгрию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021", а после этого чуть не загремела в рабство в Северной Македонии. Девушке удалось сбежать от мужчины, который угрожал убить ее и сбросить в озеро.

Обладательница титула "Мисс Венгрия Вселенная 2021" дала эмоциональное интервью. Виктория Язмин рассказала, как поехала на фотосессию в Северную Македонию, и чуть не поплатилась за это жизнью. Дело уже расследует Интерпол.

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Как "Мисс Укгорщина" сбежала из рабства в Северной Македонии

В Северную Македонию Виктория Язмин отправилась, чтобы вместе с другими 11 моделями из разных стран мира отснять коллекцию одежды. Однако с самого начала все пошло не так, как обещали – в отеле у девушки забрали паспорт, круглосуточно следили за ней, а мужчина, представившийся агентом, ухаживал, лез целоваться, а затем угрожал.

Он сказал мне: "Если бы я убил тебя прямо здесь и бросил в озеро, то за двадцать лет никто не узнал бы, куда ты делась". Я испугалась, но не показала этого, выпила два бокала вина. После этого я ничего не помню с вечера. Наверное, что-то было в напитке. Я потеряла сознание,

– рассказала "Мисс Венгрия".

После этого она предупредила девушек в общем чате и попросила отца забрать ее. Так, Виктория сбежала из отеля без вещей, чтобы не вызвать подозрений, и провела ночь в приюте.

Это был адский день. Я боялась, что они найдут меня. Я совсем не спала, боялась закрыть глаза. Мне до сих пор снятся кошмары, потому что потом специалисты сказали, что меня могли просто убить или продать на органы,

– призналась Виктория Жасмин.

Модель из Франции, которая тоже была в Северной Македонии, подала заявление в полицию, и за это дело взялся Интерпол. Однако "Мисс Венгрия" и дальше живет в страхе, потому что так называемый агент нашел ее в соцсетях и шантажирует компрометирующими фото. Сейчас Виктория проходит психологическую реабилитацию и надеется, что ее история убережет других девушек.

"Психолог помогает мне пережить травму, моя жизнь полностью изменилась. Я не могу никуда ходить одна, потому что если вижу похожего на него человека, у меня мало сердца не останавливается, мне становится страшно", – заявила модель.

"Мисс Венгрия" Виктория Язмин, сбежавшая из рабства в Северной Македонии / Фото Габор Черкл, Blikk