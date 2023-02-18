"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко выходит замуж: фото с кольцом

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко сообщила, что выходит замуж. Она опубликовала фото с букетом цветов и показала руку с кольцом на безымянном пальце.

Незадолго после конкурса "Мисс Вселенная" украинка Виктория Апанасенко поделилась счастливой новостью. Она объявила, что выходит замуж.

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Виктория Апанасенко выходит замуж

Модель и волонтер сообщила о помолвке на своей странице. Она поделилась фотографией, на которой показала свою руку в руке жениха. На фоне красовался букет желтых тюльпанов, а на безымянном пальце – кольцо с большим драгоценным камнем.

Я сказала "да". Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму,

– лаконично написала Виктория.



Виктория Апанасенко выходит замуж / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко

В комментариях все близкие и друзья, девушки из конкурса "Мисс Вселенная", поздравляют Апанасенко с помолвкой и желают счастья.

Известно ли что-нибудь о женихе

Виктория Апанасенко в одном из последних интервью отказывалась говорить о мужчине, с которым имеет отношения. Сначала она сказала, что ее "сердце занято народом Украины", а потом призналась, что имеет любимого. Она лишь уточнила, что он не политик, не разведчик и госслужащий.

"Очень добрый, очень смелый, он борется на своем фронте. Я очень им горжусь. Я ничего не буду говорить по многим причинам".

Виктория рассказывала, что для нее неважна состоятельность человека, его статус, а девушка обращает внимание на качества.