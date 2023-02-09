Денег нет, я рискнула, – Виктория Апанасенко из "Мисс Вселенная" призналась, что изменила в себе

В сети 29-летнюю Викторию Апанасенко критиковали за пластику и инъекции красоты, которые она не делала. "Мисс Украина Вселенная 2022" впервые рассказала обо всех изменениях во внешности, на которые решилась.

После финала "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане Виктория Апанасенко показывала детские фото, чтобы доказать, что под нож хирурга не ложилась и не перекраивала себя для конкурса Теперь девушка рассказала, что наоборот пыталась стать более естественной. Она даже убавила губы, которые когда-то подколола.

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"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко об изменениях во внешности

Так, губы у представительницы Украины на "Мисс Вселенная 2022" свои. Четко выраженные скулы, которые многим казались контурной пластикой, тоже, ведь из-за стресса она похудела до 46 килограммов.

Когда-то я подкалывала губы, но перед конкурсом наоборот их выкалывала. Скул себе не делала, это вес. Я была миловидная, у меня были щечки, мне так нравилось больше, если честно. Я не стронгфейс, мне это не подходит. Мне нужно набрать вес здесь (на лице, – 24 канал), потому что, как бабушка говорила, лицо как дулька, маленькое,

– прокомментировала Виктория Апанасенко.

Она рассказала, что единственные поразительные изменения, на которые решилась – это виниры. У девушки были ровные зубы, но ей представился случай бесплатно стать моделью у лучшего стоматолога Украины.

"Виниры делала у лучшего врача Украины. Они бесплатны были для меня. Я была моделью у него на курсе. Я когда поняла, что у меня есть возможность с ним поработать и сделать это, а денег нет. Это дорого, это очень дорого. И я решила, если не сейчас, то когда? Я рискнула и очень благодарна", – честно призналась модель.

"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко / Фото из инстаграма модели

Кстати, Виктория Апанасенко призналась, что к пластике на "Мисс Вселенная" относятся спокойно: "Никто ничего категоричного не говорит, но никто так очевидно и не делает. Есть девушки разные, это нормально".

Напомним, украинка хоть и не выиграла корону с сапфирами и бриллиантами за более 5 миллионов долларов, но взяла одну из главных наград на "Мисс Вселенная 2022". Ей вручили специальную статуэтку Spirit of Carnival Award за смелость, альтруизм, добрые поступки, за вклад в Родину.