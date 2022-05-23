"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях призналась, сколько "набрала" за время войны

Украинская модель Анна Неплях рассказала, что во время войны пережила немалый стресс, негативно отразившийся на ее фигуре. За последние 2 с половиной месяца она поправилась на 9 килограммов.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях пояснила, что недавно поняла: набор веса – это защитная функция организма, которая позволяет чувствовать себя в большей безопасности.

К слову Все время заедаю стресс, – Анна Неплях показала, сколько килограммов набрала за месяц войны

"Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом снова набрал, а кто-то с того же дня, как и я, искал утешение и безопасность в пище, подсознательным желанием обезопаситься от внешнего мира, набрав вес. Жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря – чем он толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек. Мы вот купили неделю назад весы, чтобы фиксировать насколько мы полнеем. И да, у меня +9 кг", – написала модель.

Она также добавила, что ее рост – 173 сантиметра, а вес – 68 килограммов, но она отмечает, что каждый человек выглядит по-разному с таким весом и ростом. Если у кого все "уходит" в живот или бедра, то у нее лишние килограммы распределяются равномерно. В частности, позитив она увидела в том, что грудь у нее также увеличилась.

С помощью вкусной пищи человек пытается снять нервное напряжение, заглушить переживания, избавиться от негативных эмоций. Это нормальное состояние, и вы в нем не одни. Нас много! – также заметила Анна.

Какова была Анна до и после двух месяцев войны:



Анна Неплях / Фото с инстаграммой модели

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Похудение ради победы

Отметим, что перед конкурсом "Мисс Украина Вселенная" в октябре 2021 года, где она одержала победу, Анна похудела на 12 килограммов. Такого результата она добилась всего за полгода. Девушка признавалась, что конкурс был ее самой большой мотивацией.



Анна Неплях перед конкурс "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграммы