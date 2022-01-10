"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как выглядела до увеличения губ

На конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" победила Анна Неплях. Девушка "топит" за натуральность и призывает любить себя в любом весе. Однако сама корректировала свою внешность – увеличивала губы.

Похоже, на бьюти-инъекцию Анна Неплях решилась пять лет назад. В профиле с 300-тысячной аудиторией она опубликовала архивное фото, датированное 4 января 2017 года. На нем "Мисс Украина Вселенная 2021" еще со своими губами.

К теме Даша Квиткова сделала пластическую операцию: как теперь выглядит звезда

Фолловеры поинтересовались, решится ли она на укол второй раз, на что красавица ответила – нет. Сейчас за ее эффектные фото отвечают фильтры и приложение FaceApp, которое реалистично корректирует лицо – губы, нос, скулы и прочее. Более того, любимые процедуры модели – загар и любовь.

Упаси Боже. За мои губы теперь отвечают фейсап и фильтры,

– ответила Анна Неплях.



Анна Неплях до увеличения губ / Фото из инстаграма"Мисс Украина Вселенная 2021"

Интересно "Мисс Украина Вселенная" вступилась за помощницу замминистра, ее затравили за откровенное платье

Анна Неплях о диетах и лишнем весе

Знаменитость не скрывает, что никогда не была дюймовочкой. Почти год назад она весила 72, но похудела на 12 килограммов ради конкурса "Мисс Украина Вселенная". Сейчас девушка весит 61,5 килограмм при росте 173 сантиметра. Такого результата она достигла благодаря правильному питанию, спорту и массажам, тогда как раньше мучила себя диетами.

Вы не найдете диеты, на которой я не сидела. Кефиры, белковые, гречневые, я даже уксус пила. Хорошо, что мозгов хватило никогда не доводить себя до рвоты. Могу сказать одно – все они не эффективны,

– заявила "Мисс Украина Вселенная 2021".

Она добавила, что самый эффективный способ похудеть – беспокоиться о своем здоровье. Анна Неплях советует здоровый сон, спорт, сбалансированное питание и водный баланс, ведь после изнурительных диет все срываются, а килограммы возвращаются.

Анна Неплях о диетах и лишнем весе / Фото из инстаграм-сторис "Мисс Украина Вселенная 2021"

Когда Бог раздавал суперсилу есть и не поправляться, я стояла за суперсилой удачно выходить на фото для документов,

– пошутила Анна Неплях и показала фото с паспортов.

Анна Неплях в паспортах / Фото из инстаграм-сторис"Мисс Украина Вселенная 2021"