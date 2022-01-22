"Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота окрестила дочь: трогательные кадры

Самая красивая украинка 2019 года Анастасия Суббота стала мамой в декабре. Она родила дочь Елизавету и окрестила ее в Киево-Печерской лавре.

Как и большинство звездных мамочек, "Мисс Украины Вселенная 2019" решила не затягивать с крестинами дочери. Анастасия Суббота окрестила ее, как только той исполнилось 1,5 месяца. Это произошло 21 января в Киево-Печерской лавре.

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За крестную маму Елизаветы модель выбрала подругу Карину Жосан – "Мисс Украина Вселенная 2018" и ведущую музыкального канала.

Самый светлый и незабываемый день! А какие у нас кумовья! Теперь мы не просто подруги, теперь мы семья! Люблю,

– подписала Анастасия Суббота.

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На таинство "Мисс Украина Вселенная 2019" надела приталенное платье нежно-розового цвета с аппликацией из цветов. Сдержанный наряд длины миди она довершила шубой и светлыми замшевыми сапогами на шпильках. В таком look Анастасия Суббота была не только в церкви, но и в люксовом в заведении на Днепре, куда вместе с кумами и гостями отправилась после церемонии.

Анастасия Суббота на крестинах дочери / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

Что известно о дочери Анастасии субботы