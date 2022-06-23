"Мисс Украина Вселенная-2022" рассказала, как ее семья жила в блокадном Чернигове: "Могли погибнуть"

"Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко рассказала, как ее семья выживала в блокадном Чернигове. Она призналась, что город стирали с лица земли.

После Анны Неплях Оргкомитет решил отдать титул "Мисс Украины Вселенная-2022" Виктории Апанасенко из Чернигова. Она в первые месяцы войны выехала на запад Украины, но ее родные остались в городе, который был в осаде.

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Виктория Апанасенко о жизни семьи в Чернигове

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2022" рассказала, что еще накануне вторжения отцу сделали операцию, поэтому он остался в городе. Родные недели были без воды, тепла и связи.

Да, собственные пережитые ужасы я не могу передать словами. Родной Чернигов просто стирался с лица земли, он был в блокаде. Ежедневно самолеты сбрасывали бомбы, летели ракеты,

– призналась Виктория Апанасенко.

"Очень благодарна своему крестному, который забрал моих родителей к себе. Они не хотели эвакуироваться из родного города, да и папа был нетранспортабельный, а через несколько недель исчезли вода, отопление и связь. Крестный забирался на крышу дома, чтобы хоть слово сказать мне, что они живы. Каждый день боялась услышать какие-то плохие новости, потому что как только читала, сколько было прилетов, понимала, что мои родные могли погибнуть", – добавила она.



Виктория Апанасенко / Фото с инстаграма модели

Виктория Апанасенко призналась, что все время пыталась найти волонтеров, которые отправились бы в район, где жили родители. Но никто так и не согласился это сделать.

Там было очень опасно. А отец только после операции. Он даже сидеть не мог, у него была распылена грудная клетка. Папа и швы сам себе снимал в подвале. Это очень страшный период моей жизни. И только мой бывший одноклассник, он служит в теробороне, носил им еду,

– поделилась "Мисс Украина Вселенная".

Этот случай был побуждением Виктории заниматься волонтерством. В апреле она приехала в Киев и работала в одном из ресторанов: "Очень страшно остаться с проблемой один на один, когда тебе никто не может помочь. И очень важно, если есть хотя бы один человек, который может подставить тебе свое плечо".