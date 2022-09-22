Девушки-военные заполняют анкеты, – директор "Мисс Украина" о нацотборе и конкурсантках

Несколько недель назад стартовал нацотбор на "Мисс Украина 2022". Директор конкурса красоты Вероника Щипцова призналась, что девушек, которые хотят представлять страну на "Мисс Мира", много. Среди них есть и военные.

Если "Мисс Украина Вселенная" передала корону Виктории Апанасенко, которая в 2021-м стала первой вице-мисс, то "Мисс Украина" рискнула устроить целый национальный отбор. Красавицы уже заполняют анкеты и смогут пройти кастинг как онлайн, так и вживую. По словам директора Вероники Щипцовой, на корону претендуют не только модели с опытом, но и девушки-военные.

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Девушки-военные претендуют на корону "Мисс Украина 2022"

Девушки хотят участвовать, посылают анкеты, и мы очень счастливы. Анкеты очень часто заполняют девушки-военные. Это и кадровые военные, и волонтеры, и переводчики на фронте. Я поражена этими девушками. Они нереальны. И как можно не дать победу таким девушкам на мировом конкурсе?

– прокомментировала Вероника Щипцова.

Так что вполне возможно, что Украину на "Мисс Мира 2022" представит девушка из ВСУ или силовых структур. Тем более, что для нас международный конкурс красоты – это еще одна возможность рассказать миру о страшной войне.

Кстати, Вероника Щипцова убеждена, что у Украины много шансов победить на конкурсе красоты этого года. Даже организаторы "Мисс Мира" просили украинских коллег провести отбор и представить свою конкурсантку.

Они поддерживают нас с самого начала войны. И они озвучили просьбу, чтобы мы все же выбрали новую "Мисс Украина" любым доступным способом, чтобы у украинки был голос на мировом конкурсе. По мнению главы "Мисс Мира" Джулии Морли, это очень важно и для них, и для нас,

– поделилась Вероника Щипцова.

Вероника Щипцова с короной "Мисс Украина 2021" / Фото из инстаграма директора конкурса

Напомним, нацотбор на "Мисс Украина 2022" уже стартовал

В нем могут принять участие украинки в возрасте от 17 до 26 лет, ростом от 168 сантиметров, не замужем, не состоявшие в браке, без детей.

Если кастинг будут проводить как онлайн, так и оффлайн, то формат проведения финала еще решается. Вероятно, победительницу изберут путем национального голосования на сайте. Детали будут известны только после того, как на "Мисс Мира" определятся с датой финального шоу.

В этом году благотворительные проекты всех финалисток будут направлены на помощь детям-переселенцам и пострадавшим от военных действий. В то время как прошлые годы участницы выбирали различные направления.

Открыт нацотбор на "Мисс Украина 2022" / Фото с инстаграма конкурса