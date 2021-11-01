"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук засветилась с родителями и бойфрендом: редкое фото
Источник:"Светская жизнь"
Титул "Мисс Украина" 2021 и корону за 3 миллиона гривен получила Александра Яремчук. 22-летняя девушка не афиширует личную жизнь и не показывает родителей. За кулисами конкурса красоты она впервые засветилась с любимым, мамой и папой. Как выглядят ее родные, смотрите ниже.
В четверг, 21 октября, во дворце искусств выбрали новую "Мисс Украина" 2021. За последнюю неделю Александра Яремчук стала настоящей звездой. Однако о ее частной жизни до сих пор известно мало. В инстаграм-профиле девушки нет ни одного фото с родителями и бойфрендом. Однако семья красавицы попала под прицел фотографов после конкурса красоты.
Не пропустите О жизни до конкурса, отношениях и победе: интервью с "Мисс Украина" 2021 Александрой Яремчук
Так, после победы на "Мисс Украина" 2021 возлюбленный и отец Александры вручили ее огромные букеты белых роз. Зато мама не сдерживала слез и зацеловывала единственную дочь-красавицу. Судя по этим редким кадрам, у девушки Очень теплые отношения с родными.
"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук с бойфрендом и родителями / Скриншот с видео
Что известно о родителях и бойфренде "Мисс Украины" 2021
В интервью 24 каналу Александра Яремчук рассказывала, что ее мама работает в компании "Интертелеком", а папа работал в банковской сфере – директором банка. Сейчас мужчина якобы безработный.
Зато ее "обычный парень из Киева" реализуется в сфере IT. Его, как и родителей, "Мисс Украина" 2021 принципиально не показывает в соцсетях.
"В инстаграме я освещаю только свои фото. Семья для меня – это личное, поэтому я не выставляю ее на публику. И даже сейчас я не хочу вплетать родных в шоу-бизнес", – заявляла Александра Яремчук.