"Мисс Украина 2018" Карина Жосан вышла замуж: романтическое фото у алтаря

Украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан вышла замуж за своего бойфренда. Все, что о нем известно – это фамилия Ошер.

Регистрация брака состоялась 8 октября 2021 года в одном из киевских загсов. Для мероприятия 26-летняя Карина надела лаконичное платье с корсетом и фатиновой юбкой и белые туфли. На ее шее можно увидеть массивное колье, крупные серьги и украшение в волосах. Для завершения образа Жосан держала в руках свадебный букет.

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Жених Карины одел черный костюм и белую рубашку с черными туфлями. На снимках он нежно держит новоиспеченную жену за талию, целуя ее в губы. Пара выглядит абсолютно счастливой, а Карина написала в подписи: "Mr. and Mrs. Osher". Так она намекнула, что возьмет фамилию мужа – Ошер.



Карина Жосан вышла замуж / Фото с инстаграма модели

Что известно о личной жизни Жосан

Ранее об отношениях с мужчиной Карина не сообщала ничего. Только 17 июля 2021 года она показала в сети своего избранника в видеоролике, поздравив его с днем ​​рождения.

"Я никогда в жизни не признавалась в любви публично, не знаю как правильно это делать, ведь считаю, что самое сокровенное всегда должно быть шепотом и на ухо! Мой любимый жених, сегодня твой день, но я полноценно делю этот праздник на нас двоих, ведь когда ты счастлив, я счастлив втрое! Я хочу сказать тебе самое главное, что сегодня люблю тебя больше, чем вчера, а завтра буду любить сильнее, чем сегодня. Позволь мне стать твоей звездой по жизни, и я обещаю, что буду указывать тебе только достойный, верный и светлый путь, ты для меня значишь больше, чем просто "много"! С тобой много раз! С тобой так много смеха и счастья! Я тебя люблю", – писала тогда влюблена модель.

Реакция сети

Поклонники модели и ее коллеги-модели уже успели поздравить звезду с важным событием в жизни: