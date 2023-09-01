Первый класс или выпускной: Мишина, Монатик и другие звезды отвели детей в школу – праздничные фото

1 сентября украинские школьники снова сели за парты. Знаменитости отвели своих детей в школы и показали праздничные снимки. Как выглядят малыши Монатика, Решетника, Ребрик и других звезд – смотрите ниже.

Известные родители разделили этот волнующий момент с детьми. Кто из звезд повел детей на "Первый звонок" – читайте в подборке 24 Канала.

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Монатик

Украинский певец MONATIK вместе с женой Ириной отвел двух сыновей – Платона и Даниила – в школу. Звездная семья была в вышиванках. Мальчики на фото позировали рядом с портфелями и цветами у родителей.



Монатик привел детей в школу / Фото с его инстаграммы

Ксения Мишина

11-летний сын актрисы также начал новый учебный год. Платон пошел в 5 класс. Мальчик надел на 1 сентября белую футболку, черные джинсы и зеленые кроссовки. В то же время Ксения Мишина надела широкие брюки и черный короткий топ.



Мишина привела сына в школу / Фото с ее инстаграм-сторис

Григорий Решетник

В семье звездного ведущего два сына пошли в школу – старший сын Иван в 4-й класс, а средний Дима стал первоклассником. Мальчиков одели в серые костюмы с шортами, вышиванки и кеды.



Григорий Решетник привел сыновей в школу / Фото с его инстаграммы

Ирина Федишин

Певица сегодня тоже повела детей в школу. Ее сын Юрий уже в шестом классе, а Олег – в третьем. Ребята были в серых костюмах, а звездная мама надела яркий синий костюм.



Федишин привела сыновей в школу / Фото с ее инстаграммы

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая привела на праздник Первого звонка свою старшую дочь Диану. Девочке 11 лет. На 1 сентября ей надели красивую вышиванку с ягодами рябины и черную юбку-плиссе.



Лилия Ребрик привела дочь в школу / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что младшей дочери Ребрик – Полине – исполнилось 5 лет, поэтому ее День знаний впереди.

Илона Гвоздева

7-летняя дочь танцовщицы также отпраздновала 1 сентября. Гвоздева привела свою девочку в школу. На праздник Валерия оделась очень стильно – рубашку с узорами, юбку, желтый пояс и чулки.



Илона Гвоздева привела дочь в школу / Фото с ее инстаграммы

Снежана Бабкина

Жена музыканта Сергея Бабкина показала фото со своим старшим отпрыском от бывшего мужа. Артуру 16 лет и в этом году он заканчивает школу. Снежана на фото позировала со своим сыном-выпускником.



Снежана Бабкина провела сына в школу / Фото с ее инстаграммы

Александр Педан

Ведущий "Нового канала" в этом году повел младшего сына Марка в первый класс. Он отметил, что гордится тем, что сын будет учиться в свободной и независимой Украине. На фото семья позировала в вышиванках.



Педан привел сына в школу / Фото с его инстаграммы

Дядя Жора

Шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, отдал дочь Амину в первый класс. На праздник девочку сопровождали родители и старшие сестры – Ульяна и Устина. Маленькая Амина была в блузке и юбочке.



Дядя Жора привел дочь в школу / Фото с его инстаграммы

Сегодня звуки школьных звонков раздавались по коридорам, извещая о начале учебного года. Украинские звезды решили поздравить школьников, студентов, преподавателей и не только с этим замечательным праздником. Что знаменитости написали детям – читайте в статье.