Мишель и Барак Обама празднуют 29 годовщину свадьбы: трогательные фото супругов

Знаменитые американские супруги Мишель и Барак Обама поженились 29 лет назад. Они являются примером пары, которая сохраняет любовь и взаимопонимание в браке на протяжении многих лет. По случаю особого дня влюбленные опубликовали новое фото.

44-й президент Соединенных Штатов Америки для миллионов сторонников является образцом прекрасного семьянина, любящего мужа и заботливого отца.

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Годовщина свадьбы Мишель и Барака Обамы

Барак на официальной странице в инстаграме опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с любимой. Трогательные кадры влюбленные сделали в день празднования годовщины. Мужчина в который раз признался в любви.

"С юбилеем, Мишель! За последние 29 лет я с наслаждением наблюдал, как мир знакомился с тобой не только, как с дочерью Саутсайда, но и как с матерью, юристом, руководителем, писательницей, первой леди и моим лучшим другом. Я не могу представить жизнь без тебя", – с нежностью написал Обама.



Барак Обама с женой / Фото из инстаграма Барака Обамы



Барак Обама с женой / Фото из инстаграма Барака Обамы

Мишель также поздравила любимого. Она опубликовала коллаж, на котором соединила архивную фотографию, где они изображены в юном возрасте, и снимок, которым уже поделился ее избранник.

Как все началось и как все продолжается. С юбилеем, Барак, люблю тебя!

– написала Мишель.



Мишель Обама с мужем / Фото из инстаграма Мишель Обамы

, Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. В этом крепком, полном любви браке родились две дочери – Малия Энн и Наташа.