Мишель и Барак Обама празднуют 29 годовщину свадьбы: трогательные фото супругов
Источник:инстаграм Барака Обамы
Знаменитые американские супруги Мишель и Барак Обама поженились 29 лет назад. Они являются примером пары, которая сохраняет любовь и взаимопонимание в браке на протяжении многих лет. По случаю особого дня влюбленные опубликовали новое фото.
44-й президент Соединенных Штатов Америки для миллионов сторонников является образцом прекрасного семьянина, любящего мужа и заботливого отца.
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Годовщина свадьбы Мишель и Барака Обамы
Барак на официальной странице в инстаграме опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с любимой. Трогательные кадры влюбленные сделали в день празднования годовщины. Мужчина в который раз признался в любви.
"С юбилеем, Мишель! За последние 29 лет я с наслаждением наблюдал, как мир знакомился с тобой не только, как с дочерью Саутсайда, но и как с матерью, юристом, руководителем, писательницей, первой леди и моим лучшим другом. Я не могу представить жизнь без тебя", – с нежностью написал Обама.
Барак Обама с женой / Фото из инстаграма Барака Обамы
Барак Обама с женой / Фото из инстаграма Барака Обамы
Мишель также поздравила любимого. Она опубликовала коллаж, на котором соединила архивную фотографию, где они изображены в юном возрасте, и снимок, которым уже поделился ее избранник.
Как все началось и как все продолжается. С юбилеем, Барак, люблю тебя!
– написала Мишель.
Мишель Обама с мужем / Фото из инстаграма Мишель Обамы