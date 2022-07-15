"Страшно ехать": Мишель Андраде призналась, когда планирует возвращаться в Украину

После ежедневных ракетных ударов по городам Украины Мишел Андраде не спешит уезжать домой. Говорит, что планировала приехать в июле в Киев, но теперь не уверена.

Войну в Украине звезда застала на съемках проекта "Орел и Решка" за границей, и домой еще не возвращалась. Сейчас она находится в Испании, а на следующей неделе планирует приехать в Варшаву в Польше. На вопрос, планирует ли она поездку домой и не уверена.

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Планировала поездку в Украину в июле, но каждый день новости шокируют. Мне кажется, сейчас там опасно. Честно говоря, страшно ехать туда. Очень хочу приехать, посетить оставшихся в Украине друзей увидеть свой дом, потому что очень скучаю. Также хотела приехать в Киев с благотворительной целью. У меня осталось много вещей и планировала подарить тем людям, которые в них нуждаются сейчас. И концерты…

– поделилась Мишель Андраде.



Мишель Андраде в Испании / Фото из инстаграмма звезды

Ей кажется, что сейчас украинцам не хватает поддержки, легкости. Поэтому ему хочется выступать для тех, кто ежедневно работает для нашей победы. Также Мишель рассказала, как ее застало полномасштабное вторжение России.

"Помню, что сама всем звонила по телефону 24 февраля. Я не ждала звонков, потому что знала, что сейчас моим коллегам, друзьям нужна помощь. Мне было важно знать, они в безопасности, или я могу как-то помочь. Если не ошибаюсь, писала Саше Зарицкой, Даше Астафьевой, Даше Рыбак, Наде Дорофеевой, Ирине Горовой. Очень многим людям тогда написала", – говорит Мишель.

Она говорит, что ей очень нравится, когда встречаются свои люди за границей. Вот недавно она имела возможность увидеться с Сашей Зарицкой и Надеждой Дорофеевой на футбольном матче в поддержку Украины в Барселоне: "Во-первых, чувствую себя дома, а во-вторых, будто немного возвращаюсь к прошлой жизни".

Интервью с Мишель Андраде в видеоформате