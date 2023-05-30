Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз снял чувственное видео с Майдана в Киеве и нарвался на россиян

В Украину Миша Коллинз приехал с легендой футбола Андреем Шевченко. Они прибыли по приглашению инициативы United24, послом которой является тренер. Так, американский актер показался на Майдане Независимости в Киеве.

48-летний Миша Коллинз известен по сериалам "Сверхъестественное" и "Все женщины ведьмы". 30 мая он прибыл в Киев. Похоже, актер, как и Андрей Шевченко, станет послом платформы United24, направленной на сбор средств на поддержку Украины.

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Миша Коллинз из "Сверхъестественного" показал видео с Майдана в Киеве

Если сначала сетью разлетелись фото United24, сделанные на железнодорожном вокзале Киева, то потом Миша Коллинз подтвердил приезд в своих соцсетях. В инстаграм-аккаунте киноактера с 4,7-миллионной аудиторией появилось видео с Майдана Независимости. На фоне Монумента Независимости звезда "Сверхъестественного" произнес "Слава Украине", а в подписи поблагодарил Зеленского и его инициативу.

Благодарю президента Зеленского и United24 за приглашение в это прекрасное, героическое, стойкое сердце Украины,

– подписал Миша Коллинз.

Интересно, что в комментарии к Мише Коллинзу набежали обиженные россияне со своим "все не так однозначно":

"Я надеюсь, Миша, ты поймешь, почему Россия это делает, когда это закончится. Хоть ты и будто поддерживаешь Украину, я все равно твой фанат";

"Миша, Миша. Вы ничего не знаете о русских людях и политике. Я так расстроена. Вы неправы";

"Куда разумнее выглядят ваши коллеги, не комментирующие события. Этот конфликт вам неясен, вы слишком далеко ментально и от россиян, и от украинцев, чтобы понять суть";

"Разбитое сердце";

"Отписка".

Кстати, настоящее имя Миши Коллинза – Дмитрий Типппен Крашник. Считается, что у семьи актера есть украинское происхождение. Важно, что американец с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину и даже записывает видеообращение на украинском языке.