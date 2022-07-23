Мировые знаменитости подтвердили участие в саммите Зеленской: какие звезды в списке
Источник:фейсбук МИД Украины
Второй саммит первых леди и джентльменов пройдет уже сегодня, 23 июля. Участие в нем подтвердили известные мировые звезды.
23 июля, в субботу, состоится Второй саммит первых леди и джентльменов, который организует Елена Зеленская. В мероприятии примут участие не только первые люди стран, но и селебритиз.
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Звезды примут участие в саммите первых леди
Министерство иностранных дел сообщило, что известные звезды уже подтвердили свое участие. Среди них такие знаменитости:
- посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм,
- актер Ричард Гир,
- Эштон Катчер,
- Мила Кунис,
- всемирно известный журналист Пирс Морган.
Что известно о Втором саммите первых леди и джентльменов
Главной темой мероприятия является "Человек". Это обусловлено тем, что залогом восстановления страны именно человеческий капитал. Первые леди и джентльмены будут обсуждать послевоенную жизнь Украины и мира, а также основные нынешние проблемы.
Саммит будет проходить офлайн и онлайн – состоится телемост между 5 странами. Одна студия будет размещена в Украине, 4 другие – в Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне. Мероприятие будут транслировать 20 стран.
- На саммите обсудят основные 4 темы – вынужденные переселенцы, дети и образование, медицина, женщины.
- Цели мероприятия следующие: грантовая помощь в обучении, программы реабилитации людей за границей, медицинские услуги.