Мировые знаменитости подтвердили участие в саммите Зеленской: какие звезды в списке

Второй саммит первых леди и джентльменов пройдет уже сегодня, 23 июля. Участие в нем подтвердили известные мировые звезды.

23 июля, в субботу, состоится Второй саммит первых леди и джентльменов, который организует Елена Зеленская. В мероприятии примут участие не только первые люди стран, но и селебритиз.

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Звезды примут участие в саммите первых леди

Министерство иностранных дел сообщило, что известные звезды уже подтвердили свое участие. Среди них такие знаменитости:

посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм,

актер Ричард Гир,

Эштон Катчер,

Мила Кунис,

всемирно известный журналист Пирс Морган.

Что известно о Втором саммите первых леди и джентльменов

Главной темой мероприятия является "Человек". Это обусловлено тем, что залогом восстановления страны именно человеческий капитал. Первые леди и джентльмены будут обсуждать послевоенную жизнь Украины и мира, а также основные нынешние проблемы.

Саммит будет проходить офлайн и онлайн – состоится телемост между 5 странами. Одна студия будет размещена в Украине, 4 другие – в Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне. Мероприятие будут транслировать 20 стран.