"Мир подвел мужчин, женщин и детей Афганистана": что говорят знаменитости о захвате Кабула

Критическая ситуация, происходящая в столице Афганистана из-за захвата власти террористами "Талибана", встревожила многих знаменитостей. Об этом уже высказались такие персоны, как известная правозащитница Малала Юсафзай, общественная деятельница Асефа Бхутто Зардари, модель Зара Пирзада, актриса Сарват Гилани и другие.

Столица Кабул сейчас находится в ужасном напряжении: президент Афганистана бежал из страны, все банки, торговые центры и другие учреждения закрыты, а по городу патрулируют блок-посты с талибами. Многие смогли покинуть страну на самолетах, но масса жителей до сих пор находится в аэропорту и ждет спасения.

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Знаменитости из Афганистана, Пакистана и других стран выразили обеспокоенность ситуацией и опубликовали щемящие сообщения в соцсетях.

Малала Юсафзай

В 2021 году пакистанская правозащитница тоже стала жертвой боевиков, которые "охотились" на нее из-за желания иметь доступ к образованию. Ее тяжело ранили, впрочем, смогли вывезти в Великобританию. С тех пор она стала лауреаткой Нобелевской премии мира, и 16-летней имела возможность выступить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Мы в полном шоке наблюдаем, как Талибан берет под свой контроль Афганистан. Я очень переживаю за женщин, меньшинств и защитников по правам людей. Глобальные, региональные и местные государства должны призвать к немедленному прекращению огня, оказать срочную гуманитарную помощь и защитить беженцев и гражданских лиц", – написала Малала в твиттере.

Зара Пирзада

Пакистанская модель Зара Пирзада отреагировала на события в соседней стране. Женщина увидела видеоролики, как люди в страхе пытаются покинуть страну, и не смогла сдержать эмоций.

"Покинутый народ отчаянно пытается убежать в какое-то безопасное место. Они знают, что их в Афганистане ждет теперь лишь смерть и жестокость", – написала модель в инстаграм-сторис.



Зара Пирзада о событиях в Афганистане / Фото из инстаграм-сторис модели

Асефа Бхутто Зардари

Общественная деятельница и дочь политика Асеф написала в своем твиттере, что "Мир подвел мужчин, женщин и детей Афганистана".

"С ужасом наблюдаю за событиями в Афганистане. Пусть всех помилует Господь", – написала женщина.

Сарват Гилани

Пакистанская модель и актриса Сарват призвала всех людей молиться за спасение афганских детей и женщин, распространив сообщение по делам иммигрантов Фархат Попаль.

Сегодня темный день для всего Афганистана. "Талибан" смог дойти до Кабула. Пожалуйста, помолитесь за всех детей и женщин Афганистана,

– написала звезда.



Сарват Гилани о событиях в Афганистане / Фото из инстаграм-сторис модели

Сабах Бано Малик

Писательница и комедийная звезда Сабах опубликовала ряд сообщений в инстаграм-сторис для информирования подписчиков о ситуации в Афганистане.

"Если вы поддерживали Палестину, вы должны поддержать Джамму и Кашмир штат на севере Индии, – Showbiz 24). Вы должны поддержать и Афганистан. Свободная Палестина. Свободный Джамму и Кашмир. Свободный Афганистан. Они оккупированы, несмотря на свою волю. Они оккупированы людьми, которые игнорируют их достоинство, и кто принимает решения за них. А также, кто отнимает у них главные человеческие права. Невероятно болит", – написала женщина.



Сабах Бано Малик поделилась эмоциями из-за событий в Афганистане / Фото из инстаграм-сторис Сабах

Риа Чакраборти

Индийская актриса Риа Чакраборти тоже выразила сожаление по поводу положения женщин в Афганистане.

"В то время, как женщины во всем мире борются за равенство в оплате труда, женщин в Афганистане продают – они стали разменной монетой. Убита горем, когда вижу положение дел у женщин и меньшинств в Афганистане. Призываем мировых лидеров противостоять этому! Женщины тоже люди", – написала актриса.



РИА Чакраборте о событиях в Афганистане / Фото из инстаграм-сторис актрисы