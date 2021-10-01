Минус три сантиметра за неделю, – Костя Войтенко рассказал, как выживает в бешеном ритме

Молодой украинский актер, исполнитель главной роли сериала Нового канала – "Домик на счастье" Костя Войтенко, кроме множества съемок, участвует в известном танцевальном шоу. Парень признается, что никогда в жизни у него еще не было такого безумного графика.

Актер сериала "Домик на счастье" за кулисами шоу "Где логика?" (Новый канал) поделился своими секретами. Как ему удается совмещать разные виды деятельности и находить на все силы, он рассказал за кулисами шоу программы.

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"У меня по меньшей мере пятичасовая тренировка ежедневно. Реально тяжело, потому что это уровень профессиональных спортсменов. Только они этим занимаются с детства, а я нет. Темп и ритм жизни – невероятный. Действительно, нужно много сил и энергии, чтобы все успеть. Я специально консультировался с нутрициологом, сдавал специальные анализы. Мне выписали комплекс витаминов, которые я пью каждый день. Еще занимаюсь энергетической практикой цигун. Это комплекс дыхательной гимнастики, которая включает тело, запускает все энергетические каналы, и ты чувствуешь себя наполненным", – поделился Войтенко.

Константин Войтенко рассказал секреты бодрости / Фото пресс-службы Нового канала

В питании Войтенко особых изменений нет. И не без причины.

По состоянию здоровья я придерживаюсь специальной диеты №5. Понимаю и чувствую, что нужно было бы питаться немного иначе, чтобы иметь больше сил, но нельзя. Я очень похудел. На первом эфире "Танцев со звездами" у меня талия была 73 сантиметра, а на втором уже 70. За неделю минус три сантиметра – это так себе. Не знаю, куда они делись, но имеем, что имеем,

– подытожил актер.

Второй сезон интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" и четвертый сезон сериала "Домик на счастье" смотрите на Новом канале уже в 2022 году!