"Минає день": Оля Цыбульская создала песню для всех влюбленных, которых разлучила война

Певица Оля Цыбульская подготовила романтический и чувствительный хит "Идет день", где призывает любить и любить даже в самые темные времена для страны. В видео можно увидеть правдивую переписку влюбленных, где мужчины воюют на фронте, а дома их ждут девушки.

Перед выходом клипа Цыбульская собрала у подписчиков их реальные переписки в период войны. Там женщины и девушки переживают за своих любимых, воюющих с русскими войсками. На фоне также можно увидеть фотографии пар, которые были вместе счастливы, пока на территорию Украины не ворвалась Россия.

К слову В таком состоянии я беспомощна, – Оля Цыбульская призналась, как борется с паникой из-за войны

"Мне страшно так, как и каждому из нас. И несмотря на большой словарный запас, не хватает слов, чтобы описать ужас и боль войны. Но любовь не перестает. И каждое ваше смс, каждое слово и признание – это фронтовые письма, которые будут публиковать в книгах после победы. Любите! Это сейчас жизненно необходимо. Я рядом и я очень вас люблю. А по вечерам молюсь, чтобы каждый и каждая возвращались живыми. Все обязательно будет Украина! Мы победим!" – написала в описании к видео в ютубе Цыбульска.

Оля Цыбульская – Минає день: смотреть видео онлайн

Фанаты в комментариях невероятно расчувствовались из-за видеоролика и поблагодарили певицу, что та подняла такую ​​интимную и важную для украинцев тему.

Ранее Оля Цыбульская в сети признавалась, что физически не могла петь с начала войны. Но благодаря поддержке поклонников поняла, что каждый воюет на своем фронте и решила остаться в Украине и продолжать творить.